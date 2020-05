Det kommer frem i en pressemelding fra TUIL i dag.

– Daglig leder Inge Takøy har i dag informert styret i TUIL Tromsdalen Fotball om at han ønsker å gå over i en ny stilling som avdelingsleder ved Kvaløya Videregående Skole. Inge har den siste tiden vært permittert fra sin stilling i TUIL grunnet koronakrisen og de medfølgende økonomiske konsekvenser dette har for TUIL. Styret har stor forståelse for dette ønsket, og ønsker Inge lykke til med nye utfordringer, skriver klubben i pressemeldingen.