Prosjektet er et samarbeid mellom NFF og Toppfotball Kvinner (TFK). De går inn med henholdsvis 3,6 og 1,2 millioner kroner for å styrke utviklingen i klubbene.

Norges Fotballforbund opplyser i en pressemelding at bak opprettelsen av de nye stillingene ligger en felles erkjennelse «om at det må etableres et bedre tilbud til de beste og mest ivrige talentene i og rundt tolv toppklubber på jentesiden – i første omgang».

Ni av de tolv klubbene i toppserien har fått innvilget midler til en utviklingssjef. Alle unntatt LSK Kvinner, Fart og Røa står på listen. I 1. divisjon har Øvrevoll Hosle, Grand Bodø og Fløya fått penger.

NFF opplyser videre at beslutningen om hvilke klubber som skal få glede av tiltaket er tatt med utgangspunkt i søknader fra klubbene. De tolv best kvalifiserte er valgt ut av en prosjektgruppe.

– Dette er et helt nødvendig grep, og jeg er veldig glad for at NFF og TFK går sammen om denne satsingen. Vi må gi de beste og mest hardtsatsende jentene en treningshverdag som gjør at vi også i fremtiden kan konkurrere mot de beste internasjonalt både på klubb og landslag, sier elitedirektør Lise Klaveness i NFF i en uttalelse.

Daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner kaller ansettelsen av tolv utviklingssjefer svært gledelig.

– Det er uhyre viktig å satse på talentutvikling for å opprettholde internasjonal konkurransekraft. Her har vi ikke vært gode nok. At vi nå går sammen med NFF om å sikre tolv gode utviklingsmiljøer rundt omkring i Norge, er utrolig gledelig, sier hun – og tilføyer:

– Jeg er overbevist om at en slik satsing i toppklubbmiljøene på kvinnesiden vil gi oss et løft.

