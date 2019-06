Start-kapteinen etter to tap på rad: – Vi kan snakke så mye vi vil, men vi er nødt til å prestere

– Situasjonen nå er at vi har levert to dårlige kamper, og det er vi overhodet ikke fornøyd med. Vi har brukt tid på å gjennom ting og tang på å se hva vi har gjort feil. Opp til Tromsdalen og snu det. Det vi har levert de siste kampene er ikke slik vi ønsker å framstå.

Tobias Christensen sitter på innbytterbenken sammen med Fædrelandsvennen etter endt treningsøkt fredag. Lørdag reiser han og resten av laget til Tromsdalen for å revansjere det som har vært to prestasjoner langt under pari de siste ukene.