Utsagnet om at fotball er viktigere enn liv og død, er kanskje både overdrevet og oppbrukt. Men av og til dukker det opp historier som rettferdiggjør klisjeen. Madagaskars suksess i Afrikamesterskapet er er en slik historie.

For mange nordmenn kommer det nesten som en overraskelse at Madagaskar i det hele tatt har et landslag i fotball. Men det har de. Og i oktober klarte de å kvalifisere seg til Afrikamesterskapet for første gang i historien.