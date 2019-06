Dette er spillersalgene som kan hjelpe Starts økonomi

– Vi har ikke fått noen klare instruksjoner om at spillere skal selges, og vårt ønske er i utgangspunktet å beholde de beste spillerne i Start. Men nå som det er sommer så blir jo telefonen mer og mer aktiv, sier Tor-Kristian Karlsen til Fædrelandsvennen.

Starts sportslige leder nærmer seg en av de mer hektiske periodene gjennom en sesong for en som har ansvaret for sport. Overgangsvinduet i Norge åpner ikke før 1. august, men mange klubber er allerede godt i gang med å sondere markedet for nye spillere.