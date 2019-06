«Da kampen var over, sto de voksne igjen og kranglet»

LADE: Søndag kveld ble vi vitne til merkelige scener i fotball-VM, der ei spyttklyse fra Kameruns Augustine Ejangue havnet på armen til England-stjernen Toni Duggan. Senere i oppgjøret så Kamerun-laget ut til å nekte å spille videre. Bakgrunnen var uenighet rundt en dommeravgjørelse.

Adresseavisen har de siste ukene rettet fokus mot fair play i ungdomsfotballen her i distriktet. Fotballkretsen har advart mot økende netthets. Dommere har fortalt at på mange lag snakker spillerne ufint til hverandre, og at stemningen lett blir amper.