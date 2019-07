Amazon Grimstad topper tabellen i 1. divisjon. Grønntrøyene fra Grimstad har tatt sommerferie med en luke på tre poeng ned til tabelltoer Øvrevoll Hosle.

– Vi har hatt et stort løft i år. Det er helt vilt at vi har denne tabellsituasjonen, i tillegg slo vi Toppserielaget Lyn ut av cupen. Noen av jentene vil ha minner for livet etter denne sesongen, sier Amazon-trener Tommy Egeli til Fædrelandsvennen.