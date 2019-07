BEOGRAD(Rbnett): Emil Varhaugvik Breivik begynner å bli et kjent navn for de som følger MFK tettest. Denne sesongen har han fått debuten sin for A-laget i cupen, mens han har figurert hyppig på benken hos Erling Moe i Eliteserien.

Da MFK-troppen satte seg på flyet fra Årø mot Beograd tirsdag morgen, var 19-åringen en av Moes utvalgte. Det synes den anvendelige midtbanespilleren er stort.