Brann-kapteinen ut på båre da nye poeng røk: – Daniel har det fint

(Brann - Tromsø 1–1) Brann skulle tenne håpet med seier mot Tromsø. I stedet røk to nye poeng, og kapteinen måtte forlate banen på båre etter en stygg smell. Han sendes til sykehus for ytterligere tester, men Brann-legen sier han har det fint.

UT PÅ BÅRE: TV-bildene viste at Pedersen bevegde på flere kroppsdeler da han ble båret ut på båre. Lege Magnus Myntevik sier til VG at kapteinen har det fint. Foto: Marit Hommedal, NTB

10. juli 2021 21:57 Sist oppdatert nå nettopp

Etter halvspilt andre omgang oppsto det ekle scener på Brann Stadion, da Daniel Pedersen dundret i bakken etter en luftetur. Branns midtbanespiller lå urørlig på banen, og produsent var forsiktig med å vise bilder av dansken.

– Det er fryktelig uvørent gjort av han som tipper han rundt. Han gjorde det med vilje. Det er skummelt og dårlig gjort. Hvis det der gikk bra, så var vi heldige, sier Kåre Ingebrigtsen til Eurosport etter kampen.

Heldigvis gjorde Pedersen klare tegn i det han ble tatt ut på båre og Brann-legen ga en oppdatering om helsesituasjonen før kampen var over.

– Daniel har det fint. Sannsynligvis ingen skade, men han har vondt i nakken. Vi sender han til sykehuset for å ta røntgen, for å være på den sikre siden, skriver lege Magnus Myntevik i en SMS til VG.

Se situasjonen her:

Tidligere i kampen hadde et Brann-lag på desperat poengjakt fått en blytung start mot Tromsø. Etter 18 minutter fikk tidligere Brann-spiller Ruben Yttergård Jensen fyrt av et skudd inne i feltet. Skuddet ble blokkert, men på returen satte Kent-Are Antonsen sikkert inn ledermålet for Tromsø.

Brann produserte ingenting i den første omgangen, i hvert fall ikke før vi gikk inn i overtiden. Da endte ballen i beina til Robert Taylor på bakerste etter et hjørnespark, og finnen chippet ballen over Tromsø-keeper Jacob Karlstrøm. Én meter fra streken headet Daouda Bamba inn utligningen.

– Det er strålende at det står 1–1, når vi har vært så dårlig. Det kan i hvert fall ikke bli dårligere i andre omgang, sa Ingebrigtsen til Eurosport i pausen.

Om det ikke kunne bli så mye dårligere i den andre omgangen, ble det heller ikke særlig mye bedre. Omgangens eneste mulighet gikk til Tromsø-innbytter Niklas Vesterlund, men alene med Håkon Opdal trillet han ballen inn til Brann-keeperen.

Dermed endte det 1–1 i Bergen, og Brann blir liggende sist i Eliteserien. De har fire poeng opp til Tromsø på kvalifiseringsplass.

– I dag er det bare jevnt over flatt middelmådig. Det er ikke der vi ønsker å være, sier Kristoffer Barmen til Eurosport etter kampen.

– Det var en fotballkamp som manglet en del kvalitet, sier Ingebrigtsen.