Martin (21) kunne blitt helt i Fløya-debuten:- Så den i mål

8–2 i målsjanser hjalp ikke Fløya, som måtte se seieren glippe på hjemmebane.

Martin Osvald Thorvaldsen kunne blitt matchvinner for Fløya.

12 minutter siden

Fløya-Kvik Halden 1–1 (1–0)

På stillingen 1–1 og med to minutter igjen å spille, rullet Fløya opp et av mange fine angrep i løpet av kampen. Ballen endte hos innbytter Martin Osvald Thorvaldsen på høyresiden, men dessverre for Fløya og Thorvaldsen gikk skuddet i nettveggen.