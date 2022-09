Følg Vålerenga–Brann i første sluttspillkamp

Søndagens oppgjør er Branns første kamp i Toppserien-sluttspillet, som er nytt for året.

I stedet for å spille en vanlig serie der lagene møtes to ganger, spiller de lagene som havnet på de fire øverste plassene i grunnspillet mot hverandre to ganger i et sluttspill.

Ettersom Brann lå på førsteplass etter grunnspillet, starter de med seks poeng, mens de andre lagene starter med henholdsvis fire, to og null poeng.

Rosenborg slo Stabæk 3-1 lørdag, og leder dermed sluttspilltabellen før oppgjøret mellom Vålerenga og Brann.