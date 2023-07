Aftenbladet: Viking avslo bud på Herman Haugen

Ifølge Stavanger Aftenblad, har Viking nylig avslått et millionbud fra Aalesund på høyreback Herman Haugen (23).

HØYREBACK: Herman Haugen. Vis mer

Stavanger Aftenblad skriver at Aalesund, som ligger nest sist i Eliteserien, skal være interessert i å kjøpe Haugen og at de skal ha lagt inn et bud. Det skal ha blitt avslått av Stavanger-klubben.

Haugen har startet seks av Viking sine tolv eliteseriekamper denne sesongen. Totalt har Stavanger-mannen 37 kamper for Viking siden debuten i 2020. Han har siden hatt utlånsopphold i Ull/Kisa og Raufoss, men denne sesongen konkurrerer han med Sondre Bjørshol på Vikings høyreback.