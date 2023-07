Bård Finne matcher tallene til Haaland: – Det tar jeg med knusende ro

Denne sesongen har Brann-spiss Bård Finne (28) levert scoringer i et sånt tempo at selv landslagskollega Erling Braut Haaland (22) sliter med å følge det.

SPISSKOLLEGAER: Erling Braut Haaland ble byttet ut da Bård Finne ble byttet inn til sin landslagsdebut i seieren mot Kypros i juni.





Siden den ferske landslagsspilleren dunket inn to mål i sesongåpningen i cupkampen hjemme mot Haugesund 12. mars, har bergensfavoritten Bård Finne knapt sett seg tilbake.

Det har blitt 22 mål på 21 kamper i alle turneringer for Brann og et målsnitt på 1,05 per kamp.

– Det er jo veldig solide tall. Selvfølgelig er det veldig gledelig personlig. Så handler det om at vi må fortsette å levere på det nivået, for en spiss er jo helt avhengig av et godt lag rundt seg. Det er litt der fokuset mitt ligger, sier Finne til VG.

Etter straffescoringen mot HamKam søndag, har Finne en scoringsfrekvens som tilsier ett mål hvert 77. minutt denne sesongen – noe som er helt likt med Erling Braut Haaland i samme periode:

– For meg blir det en litt flåsete sammenligning, så det tar jeg med knusende ro, sier Finne om tallene sine mot Haalands.

– Det er klart at det har vært bra for meg på det nivået jeg spiller på, men det blir jo helt uten sammenligning med Haaland, fortsetter Brann-spissen.

Manchester City-spissen endte på 36 mål totalt i Premier League forrige sesong, to mål mer enn den gamle sesongrekorden til Andy Cole og Alan Shearer.

Fakta Bård Finnes eliteseriesesonger: 2012: 3 mål (Brann)

2013: 5 mål (Brann)

2017: 4 mål (Vålerenga)

2018: 10 mål (Vålerenga)

2019: 8 mål (Vålerenga)

2020: 8 mål (Vålerenga)

2021: 4 mål (Brann)

2023: 11 mål (Brann)

I Eliteserien denne sesongen har Finne 11 mål på 12 kamper, og med det har 28-åringen allerede passert bestenoteringen sin på 10 seriemål fra tiden som Vålerenga-spiller i 2018.

– Det er selvfølgelig tidlig. Vi har jo ikke spilt halvparten av kampene engang, sier Finne og fortsetter:

– Det var egentlig en av mine beste sesonger. Da var jeg jo mer en kantspiller, så å bikke tosifret var solid den gang, sier han om 2018-sesongen.

– Hva er det du synes fungerer så bra denne sesongen?

– Jeg tror det er et resultat av kontinuitet, og at jeg har skjønt min rolle. Det er en rolle jeg trives veldig godt i. Det er jo der det ligger, tror jeg. Og da er det lettere å ta steg personlig, sier Finne.

Denne sesongen har Finne vært Branns foretrukne valg som spiss, der han mange sesonger tidligere har spilt mye på kanten.

Finne sier han har hatt kantroller han ikke har likt, mens det har vært noen han har trivdes i – som for Vålerenga i 2018.

– Men det er jo tydelig at jeg har trives aller best når jeg har vært den som er helt der fremme. Det er der jeg har følt meg klart best. Når det fungerer så godt som spiss, så kan man gjerne si at jeg skulle gjort mer av det.

Slik har Finne scoret målene sine denne sesongen:

Storspillet for Brann førte til at Finne ble tatt ut i sin første landslagstropp til Norges EM-kvalifiseringskamper i juni. Tre minutter før full tid i 3–1-seieren mot Kypros, kom også landslagsdebuten da han ble byttet inn for Haaland.

– Det var en veldig fin opplevelse, og selvfølgelig kult å få de minuttene som jeg fikk da. Jeg har snakket mange ganger om hvor stort det er for meg, sier Finne.

– Det å få være med i en sånn tropp der det er så mange gode spillere som spiller i store klubber er helt klart en slags motivasjonsfaktor i seg selv.