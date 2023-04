Guardiolas råd for å stoppe Haaland

MANCHESTER (VG) Manchester City-sjef Pep Guardiola mener at måten å hindre Erling Braut Haaland (22) på, er å ha mest mulig ballinnehav.

25.04.2023 14:45 Oppdatert 25.04.2023 15:22

Onsdag kveld klokken 21.00 møtes City og Arsenal til seriefinale i Manchester. Analytikerne hos Opta mener at vinneren av kampen vil være førerposisjon i kampen om gullet. Kampen sendes på Viaplay og VSport Premier League.

På tirsdagens pressekonferanse blir Guardiola spurt av NRK om hvordan Haaland er utenfor banen:

– Han er eksepsjonell. Jeg er veldig imponert over hvordan han oppfører seg. Måten han lever på, hans kjærlighet til fotball. Det er eksepsjonelt, svarer Manchester City-manageren.

Når han blir spurt hvordan han tror Arsenal-manager Mikel Arteta vil stoppe Haaland, svarer han:

– Jeg har ikke spurt ham!

– Da vi spilte mot Erling i Dortmund, var det å prøve å ha ballen 70-80 prosent av tiden så han ikke blir involvert. Men kampen i morgen blir ikke sånn. Det vil bli en kamp med mange overganger. De spiller så aggressivt og nesten mann mot mann over hele banen.

Haaland har 32 seriemål denne sesong.

Arsenal leder tabellen med 75 poeng på 32 kamper, mens Manchester City har 70 poeng på 30 kamper. De himmelblå har syv mål bedre målforskjell enn London-klubben og to kamper mindre spilt.

Manchester City er i fenomenal form, med 11 seirer på de siste 12 i alle turneringer. Men at det har med forbedret fysisk form å gjøre, er ikke Guardiola med på.

– Jeg tror aldri at vi har vært i dårlig form. Det første argumentet folk bruker når vi taper kamper, er at det fysiske ikke er bra nok. Det er bullshit, sier Guardiola.

Han sier at de på dette tidspunktet av sesongen vet at hvert tap kan bety at de taper en hel turnering, og at man ikke har den samme følelsen på høsten – at det er derfor hver kamp er som en finale.