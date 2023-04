Liverpool vant ellevilt overtidsdrama

(Liverpool - Tottenham 4–3) Liverpool så ut til å rakne fullstendig på Anfield - men så sendte Diogo Jota hjemmefansen til himmels og holdt liv i Champions League-drømmen.

30.04.2023 19:25 Oppdatert 30.04.2023 20:08

En Jürgen Klopp med strekkskade, Liverpool med 3–0 etter 15 minutter og en matchvinner i det 94. minutt.

– Vi gjorde det vanskelig for oss selv, men dette er en dag vi kommer til å huske lenge. Å vinne en sånn kamp er spesielt, sier matchvinner Diogo Jota i et intervju vist på Viaplay.

For oppgjøret mellom Liverpool og Tottenham inneholdt alle kjennetegnene til en klassiker for historiebøkene:

Det tok kun tre minutter før Curtis Jones styrte inn 1–0 etter et innlegg fra Trent Alexander-Arnold.

Og to minutter senere la Luis Diaz på til 2–0 for de røde.

En forferdelig start for Spurs ble bare verre da Christian Romero feide ned Cody Gakpo og ga Liverpool straffe.

Fra 11-meteren satte Mohamed Salah ballen midt i mål - og feiret sin 300. Liverpool-kamp med 3–0 idet kampen rundet 14 minutter spilt.

Da virket seieren å være et faktum for Liverpool, men så ga Harry Kane gjestene fornyet håp.

Fra kloss hold satte superspissen 1–3 og samtidig sitt 208. mål i Premier League.

Det er like mange som Wayne Rooney, og kun Alan Shearer har flere (260).

Reduseringen ga ny energi til Tottenham og 13 minutter før fulltid prikket Heung-min Son inn 2–3.

Dypt inn på overtid så comebacket ut til å være komplett for Spurs - i kampens 92. minutt kastet Richarlison frem panneluggen og fikset 3–3.

Men dramaet på Anfield var på langt nær over - for kun minuttet senere ble Diogo Jota den store helten for de rød da han banket inn 4–3.

– Det var spinnvilt, men for en kamp. En fantastisk avslutning, sier Trent Alexander-Arnold.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Vi hadde våre sjanser til å komme tilbake etter 0–3 på Anfield. Å avslutte på denne måten er trist, sier en skuffet Harry Kane til Viaplay.

I de elleville jubelscenene valgte Liverpool-manager Jürgen Klopp å feire rett foran fjerdedommer - og pådro seg samtidig en strekk.

Se situasjonen her:

Seieren gjør at Liverpool klatrer forbi både Tottenham og Aston Villa og legger seg på 5.-plass med 56 poeng.

De rødkledde har fem kamper igjen av sesongen og har syv poeng opp til Manchester United på den viktige 4.-plassen som gir Champions League-spill neste sesong.

United har en kamp mindre spilt enn Liverpool.