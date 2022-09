Må spille hjemmekamper i Mjøndalen: Har ikke råd til nye lyspærer

Høye strømpriser gjør at Grorud IL selv må punge ut for to lyspærer på sin kommunale hjemmebane.

TIL MJØNDALEN: Grorud og Geirald Meyer må igjen spille flere hjemmekamper på «bortebane» denne høsten.

– Når jeg rapporterer at to lys har gått på anlegget inn til Bymiljøetaten, så sier de at de har innkjøpsstopp og at de ikke kommer til å utbedre dette, sier mediesjef i Grorud, Frode Englund, til VG.

Bymiljøetaten i Oslo kan ikke legge mer midler i den kommunale idrettsparken fordi det vil føre til budsjettoverskridelse, som følge av de høye strømprisene den siste perioden.

– Konsekvensen av det er at vi må få en entreprenør til å skifte de pærene selv. Isolert koster det 12.000 kroner, men min store bekymring er da at alle de andre pærene er like gamle og at flere går i nærmeste fremtid, sier Englund.

– I lys av økte strømkostnader for oss også, så er det en penger vi i utgangspunktet ikke har, sier Englund.

Grorud sliter stort i bunnen av i OBOS-ligaen. Nå må klubben belage seg på å spille hjemmekamp i Mjøndalen – drøye 65 kilometer fra eget kunstgress – atter en gang.

Oslo-klubben har de to siste årene i 1. divisjon spilt flere hjemmekamper på «bortebane» på høsten, ettersom flomlysene på Grorud Arctic Match ikke er NFF-godkjent til TV-sendte kamper.

Kampen mot Raufoss mandag måtte flyttes til Consto Arena i Mjøndalen uavhengig av pærene som har gått, grunnet kravene om bedre flomlys.

Oppgjøret spilles 18.00 og Grorud forsøkte å fremskynde kampen til tidligere på dagen, men Raufoss ga ikke grønt lys.

Frode Englund sier at han håper kommunen skjønner konsekvensene.

– Avgjørelsene de har tatt rammer barn- og ungdomsaktivitet. Banen blir farlig å spille på, fordi man veksler på spille i lys og mørke, påpeker han.

Bymiljøetaten opplyser at de vanligvis griper inn når de ser at flere lys går på ulike anlegg.

– Ved en senere anledning har vi en runde på alle anleggene våre når vi ser at det er flere lyspærer som har gått. For Oslo kommune er det mye billigere å skifte lyspærer på en og samme runde, og så bestiller vi skift på alle anlegg som trenger det, sier avdelingsdirektør Jeanette Femoen i Bymiljøetatens idrettsavdeling.

– Det å skifte på ett enkelt anlegg er veldig kostnadskrevende, kontra å gjøre et stort felles lysskift på flere anlegg, legger hun til.

Femoen understreker at de prioriterer nettopp barn og unge i den vanskelige perioden med skyhøye strømpriser.

– Det er Oslo kommune som eier de fleste idrettsanleggene i byen. Dermed er det vi som sitter med forbruket på strømmen, og vi prioriterer å legge til rette for barn og unge som i denne perioden. Hvis det er noe som må gjøres, så er det dem vi prioriterer, sier Femoen.

Bymiljøetaten har dermed godkjent at klubben selv engasjerer entreprenør for å ordne nye lyspærer.

– Grorud IL har sagt at de er klar over vår budsjettsituasjon. Dermed har de bedt om å få bytte lyspærer selv, og det har vi godkjent.