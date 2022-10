Moss og Thomas Myhre rykket opp til Obosligaen

(Ullern - Moss 1–3, Odd 2 - Arendal 1–5) Under ledelse av tidligere landslagskeeper og proffspiller Thomas Myhre (49), er den gamle fotballstorheten Moss tilbake på nest øverste nivå.

Det ble klart etter en solid seier mot Ullern på Oslo vest lørdag ettermiddag.

Scoringer av Anas Farah Ali og Claudio Rafael Soares Braga sørget for at Moss holdt unna for Arendal i den siste serierunden lørdag og rykker opp fra Post Nord Ligaen avdeling 1.

Det skilte bare syv plussmål ned til Arendal på andreplass.

Den tidligere fotballstorheten, som i 1987 ble seriemester med Nils Arne Eggen som trener og cupmester i 1983, har dermed tatt steget opp til nest øverste nivå. Der har de ikke vært siden 2010.

RYKKET OPP: Moss-trener Thomas Myhre, her avbildet i forbindelse med en VG-reportasje tidligere i år.

Vi må 20 år tilbake i tid sist Moss var på det øverste nivået i norsk fotball.

Det var med andre ord en stor dag for Einar Aas (67). Han er tidligere Moss-spiller over to perioder på 70- og 80-tallet. Han er også tidligere landslagsspiller og har vært proff i både Nottingham Forest og Bayern München.

– Det er veldig moro. Det er på tide. Så er det faktisk fortjent i år, de har ligget i teten i hele år. Så det hadde vært fryktelig leit å ryke på slutten, sier Aas til VG.

Han fortsetter:

– Jeg har fulgt dem i hele år, og sett at de har ligget der hele tiden. Det så «lett» ut i en periode og så har de hatt en liten motgangsperiode, da er det ekstra moro å få det til i den siste kampen.

– Jeg synes Thomas har gjort en veldig fin jobb. Jeg tror han har vært et veldig godt tilskudd til klubben. Han har vært sulten og flink, det har vært moro å følge de i år, sier Aas.

STOR DAG FOR MOSS-FANSEN: Moss-fansen jublet, blusset og stormet banen etter kampslutt mot Ullern.

Det er nemlig ikke hvem som helst som har ledet laget til opprykk. Mossingen Thomas Myhre har drevet klubben frem de siste to årene. Først som sportssjef fra januar 2021 og senere som trener.

Da VG besøkte ham i sommer fortalte han om en klubb som ikke kom seg noen vei arrow-outward-link og om resignasjon blant dem som hadde fulgt fotballklubben tett.

– Moss var MFK - og mosselukta. Nå er ikke Moss kjent for noe mer. Det er det jeg har lyst til å gjøre noe med, sa Thomas Myhre.

Den tidligere landslagskeeperen fortalte at han gjennomførte en «ryddeaksjon» i klubben, han brukte kontaktnettet sitt, besøkte klubber og snakket med folk han vet kan ting. Det siste året har Moss hatt stor suksess på nivå tre i norsk fotball.

– Se hvor Bodø/Glimt var for noen år siden. Se på LSK. Alt er mulig, hvis du gjør ting riktig, sa Myhre.

PS: I den andre avdelingen var det Hødd som knep opprykket med fire poengs margin ned til Ullensaker/Kisa på andreplass.