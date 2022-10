Knalltøff trekning for Norge i U21-EM: – Dette guttene drømmer om

Når Norges U21-landslag neste sommer skal delta i sitt første mesterskap på 10 år venter flere europeiske stormakter i gruppespillet.

TØFF TREKNING: Kaptein Erik Botheim og resten av Norges U21-landslag skal neste sommer spille EM.

Andreas Hellenes, VG

18. okt. 2022 18:36 Sist oppdatert 6 minutter siden

Gruppene for U21-EM i Romania og Georgia sommeren 2023 ble trekt tirsdag kveld. Norge var blant lagene i den lavest rangerte trekningspotten og måtte derfor regne med en tøff trekning – noe de fikk.

I tur og orden ble Sveits, Italia og Frankrike plukket opp av trekningsbollene, og dermed er det disse tre nasjonene som sammen med Norge utgjør gruppe D. Denne gruppen skal spille alle sine kamper i Georgia.

– Det er selvsagt en tøff trekning, men det finnes bare gode lag i et EM. Samtidig mener jeg det er fullt mulig å gå videre fra denne gruppen, sier U21-guttas landslagssjef, Leif Gunnar Smerud.

En av Smeruds mest betrodde menn på midtbanen, Johan Hove som til daglig spiller for Strømsgodset, har også troen på videre avansement:

– Det første man tenker er at det er en tøff gruppe. Frankrike er blant de beste lagene i vår årgang. Sveits møtte vi nylig på Marbella og slo i en treningskamp der. Italia har vi ikke spilt mot på mange år, men tøft blir det nok uansett.

– Kan man ta seg videre fra en så tøff gruppe?

– Ja, det er fullt mulig å ta seg videre. Sluttspill er sluttspill og vi har jo kommet oss dit selv om vi var tredjeseedet i kvaliken, konstaterer sogndølingen.

Europamesterskapet varer fra 9. juni til 2. juli. Kun 16 nasjoner får delta.

Fakta Her er alle gruppene: Gruppe A: Georgia

Belgia

Portugal

Nederland Gruppe B: Romania

Ukraina

Kroatia

Spania Gruppe C: Israel

Tsjekkia

England

Tyskland Gruppe D: Norge

Sveits

Italia

Frankrike Vis mer

Når noen verdens mest lovende fotballspillere samles til mesterskapet neste sommer, så tilsier all logikk at det også vil være storklubber til stede for å oppdage det neste store talentet.

Smerud tror ikke presset og nervøsiteten vil spille hans gutter et for stort puss:

– EM for U21 er en enorm begivenhet i europeisk fotball, og det er et undervurdert utstillingsvindu. Når vi i tillegg får møte lag som spesielt Italia og Frankrike, blir det bare en enda større mulighet til å vise seg frem. Det er dette guttene drømmer om.

U21-SJEF: Leif Gunnar Smerud.

At hans unge mannskap skal utsettes for forventningspresset som følger med et mesterskap, er hverken han selv, Hove eller lederskikkelse Jørgen Strand Larsen bekymret for:

– Det er en del av det som må håndteres for å bli en toppspiller. Det kan jo være noen vil «miste hodet» i en sånn stor anledning, men det tror jeg ikke skjer med denne gjengen. Nettopp mentalitet har jo vist seg gjennom kvaliken å være vår store styrke, påpeker Smerud.

– At vi spillere blir laget merke til er jo noe som eventuelt vil komme som en konsekvens over at laget gjør det bra. Vi er veldig motiverte og påskrudd for å gjøre det bra som lag, sier Hove.

– Jeg tror alle har det i bakhodet, selvsagt. Vi kan ikke gjøre annet enn å fokusere på å gå ut og vise at vi er kapable til å slå hvem som helst.

FORRIGE GENERASJON: Oppe f.v.: Håvard Nordtveit, Valon Berisha, Joshua King, Markus Henriksen, Håvard Nielsen, Anders Konradsen. Nede f.v.: Vegar Eggen Hedenstad, Yann-Erik de Lanlay, Arild Østbø, Thomas Rogne, Martin Linnes.

Norge og Italia var også i samme gruppe da det norske U21-landslaget sist var kvalifisert for mesterskap tilbake i 2013. Sammen med vertsnasjonen Israel og England utgjorde de gruppe A.

Sist Norge var med i et mesterskap var EM i 2013. Også da var Norge i gruppe med Italia, et oppgjør som endte 1–1 etter to scoringer på overtid.

Mesterskapet var en stor suksess for Norge, som under Tor Ole Skulleruds ledelse tok seg helt til en semifinale.

Der ble de dog spilt av banen og tapte 3–0 for et Spania-lag som senere vant turneringen.

Det kommende EM-mesterskapet har Norge tatt seg til gjennom en EM-kvalifisering som følelsesmessig var en ordentlig berg-og-dalbane: