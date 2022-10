Reagerer på supportersangene om Gerrard: – Respektløst

En drøy time før Steven Gerrard (42) ble sparket som hovedtrener i Aston Villa, sang deres egne supportere at de ønsket Gerrard vekk.

24. okt. 2022 13:06 Sist oppdatert nå nettopp

«Steven Gerrard, kom deg ut av klubben vår», sang Aston Villa-supporterne underveis i bortekampen mot Fulham før de også kastet seg på supportersangen som spesielt Chelsea- og Manchester United-supportere har sunget i en årrekke:

«Steven Gerrard, han skled på den j*vla ræva si, han ga den (ballen) til Demba Ba, Steven Gerrard», med henvisning til da han som Liverpool-spiller mistet ballen til Demba Ba arrow-outward-link da Liverpool jaktet Premier League-tittelen i 2014.

Brentford-trener Thomas Frank synes veldig lite om hetsen til Aston Villa-supporterne.

– Jeg tror ikke Gerrard går til jobb og ikke vil gjøre sitt beste hver eneste dag. Så jeg synes det er respektløst måten de synger på. Jeg vet det er en del av det å være fotballtrener, sier Frank på en pressekonferanse fredag, og legger til problematikken med trenerjobb på det øverste nivået i fotball:

– Hvis du vil være trener, så må du «signere på» at du synes det er greit med netthets, det er greit at fansen kritiserer deg og synger om deg. Jeg liker ikke det, jeg forstår det er en del av det (å være supporter), men jeg liker det ikke.

Det gikk drøyt en time før Aston Villa bekreftet sparkingen av Gerrard etter at dommeren blåste av kampen mot Fulham. I mellomtiden uttalte 42-åringen følgende til Amazon Prime:

– Jeg er en «fighter». Det er i mitt DNA. Jeg kommer til å fortsette å kjempe på inntil jeg får beskjed om det motsatte.

FERDIG: Steven Gerrard avbildet etter Aston Villas 0–3-tap borte mot Fulham i Premier League torsdag.

Villa slo kraftig tilbake i første kamp uten Gerrard på sidelinjen. De knuste Brentford 4–0 på Villa Park og klatret til 14. plass på tabellen.

Flere Premier League-trenere fikk spørsmål om Gerrard-sparkingen på deres pressekonferanser fredag ettermiddag. Liverpool-trener Jürgen Klopp sa at han snakket med Gerrard fredag morgen.

– Vi hadde en liten ordveksling denne morgenen, men det var ikke en dyp eller lang samtale. Jeg kan se for meg at det er skuffende for ham på grunn av ambisjonene han hadde med Aston Villa, sier Klopp på pressekonferansen.

Klopp mener det ikke er behov for å bekymre seg på Gerrards vegne tross sparkingen.

– Han har vært i gamet lenge nok, og vet at disse tingene kan skje. Det er sånn det er i livet, vi får alle litt motgang her og der. Det handler om hvordan man responderer.

Arsenal-trener Mikel Arteta synes sparkingen er veldig trist.

– Det var en spiller jeg beundret, og han er en person jeg har masse respekt for. Men jobben er som den er, sier Arteta, som legger til at han er sikker på at Gerrard vil komme tilbake.