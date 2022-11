Banestormeren: – FIFA-president Infantino kom og hjalp meg

Mario Ferri, som stormet banen under kampen mellom Uruguay og Portugal, forteller FIFA-president Gianni Infantino hjalp ham med å bli løslatt.

29. nov. 2022 12:09 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

– FIFA-president Gianni Infantino kom og hjalp meg personlig, sier Mario Ferri i et radiointervju med katalanske RAC1.

Mario Ferri har også lagt ut et innlegg på Instagram.

– Tusen takk for alle kjærlighetserklæringer jeg har mottatt fra verden, fra Iran og Ukraina. Å bryte reglene er aldri kriminelt hvis det gjøres for en god sak, skriver Ferri på Instagram.

Ferri stormet banen i andre omgang i kampen mellom Portugal og Uruguay. Det gjorde han iført en Superman-T-skjorte med skriften «Save Ukraine» og «Respect for Iranian Woman». Han holdt også i et flagg i regnbuefarger.

NRK fikk tidligere i formiddag bekreftet av den italienske ambassaden i Qatar at italieneren var løslatt.

– Den berørte statsborgeren har blitt løslatt kort tid etter hendelsene, uten å bli siktet. Annen informasjon vil ikke bli delt på grunn av personvernhensyn, skriver ambassaden til NRK på e-post.

Til RAC1 forteller Ferri at han også forsøkte å storme banen under Frankrike-Danmark og Spania-Tyskland, men at han ble stoppet av sikkerhetspersonell. Videre sier han at han fikk problemer med politiet etter banestormingen mandag.

– FIFA anser ikke budskapet mitt som voldelig, det var en fredserklæring. Politiet er også mennesker og behandlet meg veldig bra, sier Ferri i radiointervjuet.

Det er ikke første gang Mario Ferri invaderer fotballbanen under et stort mesterskap. Ifølge den britiske avisen The Evening Standard var Ferri allerede i gang i 2009.

Under Italia - Nederland løp Ferri ut på banen og krevde at daværende Sampdoria-spiller Antonio Cassano skulle tas ut på landslaget til VM. Det skjedde ikke, og ett år senere stormet han banen igjen under VM med en nok en beskjed til landslagssjef Marcelo Lippi:

«Lippi, det var det jeg sa», med henvisning til Italias mislykkede tittelforsvar. Italienerne røk ut allerede i gruppespillet.

Også fire år senere – i fotball-VM i Brasil i 2014 – dukket «Il Falco» (Falken) – som han selv kaller seg – opp under kampen mellom Belgia og USA. Da hadde budskapene til Ferri utviklet seg til å bli mer politiske.

Den gang hadde Ferri også på seg Superman-t-skjorte, men med teksten «#Save favelas children» og «#Ciro VIVE».

«Ciro vive» var en hyllest til Napoli-supporteren Ciro Esposito, som døde etter å ha blitt skutt før Coppa Italia-finalen i 2014.