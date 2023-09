Historisk endring i RBK: – Må ta et større ansvar selv

Helt siden Nils Arne Eggen styrte alt på Lerkendal, har treneren vært øverste sportslige leder i Rosenborg. Nå får treneren mindre makt på Lerkendal.

ENDRING: Cecilie Gotaas Johnsen, styreleder i Rosenborg, sier klubben skal bli mindre trenerstyrt. Vis mer

Publisert: 26.09.2023 20:29

– Vi må ta et større ansvar selv for hva vi vil være. Hvis du ser på hvordan det har vært opp til dags dato, så har treneren alltid vært den som har lagt premissene. Det i lys av at han har vært klubbens øverste sportslige leder, sier Cecilie Gotaas Johnsen til VG.

Hun er RBKs styreleder og har ledet det de kaller et omfattende arbeid med å legge Rosenborgs nye strategi.

Tirsdag kveld ble den presentert for klubbens medlemmer. En strategi klubben internt har kalt «alltid framover».

Det gjenspeiler hvordan RBK skal opptre både på og utenfor banen. Definisjonen av artig og angrepsvillig fotball styrkes i den nye strategien.

MIDLERTIDIG: Svein Maalen er trener i Rosenborg ut året. Han er fortsatt en kandidat til å få jobben på permanent basis. Vis mer

Ifølge Gotaas Johnsen handler det også om en klubb som ikke skal lene seg på historien i altfor stor grad, men heller se fremover.

Derfor tas det nå et tydelig grep. RBK skal i langt større grad bli klubbstyrt – heller enn trenerstyrt.

Fakta Slik er RBK organisert i dag Slik RBK er organisert i dag ser linjene slik ut: Styret er øverste organ i Rosenborg, ledet av styreleder Cecilie Gotaas Johnsen .

Under styret går det to linjer:

Den ene går rett ned til hovedtrener, som rapporterer rett til styret. I dag er det midlertidig trener Svein Maalen .

På den andre siden går den i dag ned til daglig leder Tore Bjørseth Berdal, videre til leder for sport Roar Vikvang og videre til sportslig leder Mikael Dorsin. Vis mer

Helt siden Nils Arne Eggen styrte har treneren vært øverste sportslige leder i Rosenborg.

Selv om rollene i den nye strategien ikke er definert, er det klart at en sportslig leder vil ligge over treneren i klubbens fremtidige organisasjonskart.

RBKs sportslige leder Mikael Dorsin tok opp problemstillingen i et intervju med VG for en stund tilbake. Blant forklaringene til RBKs røde tall i regnskapene de siste årene, har vært at de hyppige trenerskiftene har ført til endring i spillerstallen for ofte.

SUKSESSTRENERE: Nils Arne Eggen har alltid vært den alle trenere i Rosenborg blir målt opp mot. Her sammen med daværende RBK-trener Kåre Ingebrigtsen i 2015. Vis mer

– Har dere sett de siste årene, med de resultatene som har vært, at det har vært en dårlig løsning for Rosenborg?

– Det er en konsekvens av det man har sett de siste 4–5 årene. Så tror jeg at hvis man trekker de lange linjene og ser tilbake til Nils Arne: Han var øverste leder og var en sterk trener, men han var også en veldig sterk klubbmann. Så har det vært mange gode trenere etter Nils Arne, men jeg er ikke så sikker på om alle har hatt et like stort hjerte eller eierskap til klubben, sier styrelederen.

– Jeg tror at Nils Arne-figurer med så sterk klubbtilhørighet skal du lete lenge etter. Vi må heller ta det ansvaret selv som klubb. Det er sånn i dagens fotball at trenere kommer og går, sier hun.

Den nye strategien sier ingenting om hvilken formasjon klubben skal spille. Likevel beskriver den at klubben skal spille angrepsvillig fotball. «At klubben går ut på banen først og fremst for å score selv», som Gotaas Johnsen beskriver det.

I tillegg skal det være en gjennomgående spillestil fra A-laget og ned til de yngste lagene. Da Kjetil Rekdal var trener spilte A-laget 3–5–2 mens rekruttlagene ofte sverget til den klassiske RBK-formasjonen 4–3–3.

Trolig blir det også en oppklaring i dagens situasjon rundt sportslig ledelse. I dag sitter Mikael Dorsin i rollen som sportslig leder. Han er i organisasjonskartet underlagt leder for sport, både på herre- og kvinnesiden, Roar Vikvang.

– Rollen til Roar ble opprettet som følge av fusjonen og at to klubber skulle bli én. Så rollen til Roar er svært forskjellig fra Micke sin. Det har vært en god effekt av det. Det er ikke noe å utsette på den jobben som er gjort der. Så er spørsmålet hvordan vi skal dyrke denne klubben for en konkurransedyktig fremtid, sier Gotaas Johnsen.