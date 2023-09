Nagelsmann får 50 millioner i året for å lede Tyskland

Julian Nagelsmann erstatter Hansi Flick som sjef for det tyske herrelandslaget i fotball, bekrefter det tyske fotballforbundet. Han tjener åtte ganger mer enn Ståle Solbakken.

NY SJEF: Julian Nagelsmann leder Tyskland i EM på hjemmebane kommende sommer.





Publisert: 22.09.2023 11:44 Oppdatert: 22.09.2023 14:21

36-åringen skal lede laget fram mot EM-sluttspillet i 2024. Månedslønnen skal angivelig ligge på rundt 400.000 euro, tilsvarende mer enn fire millioner kroner. Det peker mot en årslønn på nesten 50 millioner kroner.

Ståle Solbakken tjener til sammenligning seks millioner årlig som norsk landslagssjef.

– Vi går mot et EM i vårt eget land. Det blir noe helt spesielt, noe som skjer med noen tiårs mellomrom. Jeg har et stort ønske om å ta på denne utfordringen, sier Nagelsmann i en uttalelse.

Nagelsmann ledet Bayern München fram til mars i år. Han har siden hatt etterlønn fra klubben. Sluttavtalen med Bayern-klubben er avsluttet. Nagelsmann har tidligere også trent Hoffenheim og Leipzig.

Fakta Tyske landslagssjefer 2023-: Julian Nagelsmann. 2021-2023: Hans-Dieter Flick. 2006-2021: Joachim Löw. 2004-2006: Jürgen Klinsmann. 2000-2004: Rudi Völler. 1998-2000: Erich Ribbeck. 1990-1998: Berti Vogts. 1984-1990: Franz Beckenbauer. 1978-1984: Jupp Derwall. 1964-1978: Helmut Schön. 1950-1964: Sepp Herberger. 1938-1942: Sepp Herberger. 1923-1938: Otto Nerz. Fra 1950 til 1990 ledet landslagssjefene Vest-Tyskland. Vis mer

Den tyske fotballpresidenten Bernd Neuendorf gleder seg over å ha en ny landslagssjef på plass.

– Neste års EM-sluttspill er av enorm betydning for fotballen i Tyskland. Vi er overbevist om at Julian Nagelsmann vil sørge for at landslaget inspirerer sine fans, og at EM også blir en sportslig suksess, sier han.

– Julian Nagelsmann var vår foretrukne kandidat som landslagssjef da letingen startet. Han er ikke bare en fotballekspert, men har allerede bevist i alle sine posisjoner at han kan motivere og inspirere et lag og hele miljøet rundt, sier sportsdirektør Rudi Völler.

– Hans brennende engasjement for fotballen er merkbart og smitter. Nagelsmann vil med sine kvaliteter og personlighet spille en avgjørende rolle for å sikre at vi alle får oppleve et flott EM i vårt eget land til sommeren, legger han til.