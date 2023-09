Ironisk Guardiola etter Haaland-spørsmål fra VG: – Jeg fikk ikke sove i natt

MANCHESTER (VG) Sammenlignet med de første åtte kampene sist sesong har Erling Braut Haalands uttelling på store sjanser vært oppsiktsvekkende svakere. Pep Guardiola trekker bare på skuldrene.

SPÅR MER FRA STJERNESPISSEN: Pep Guardiola og Erling Braut Haaland, her under en trening på Etihad Campus tidligere denne uken. Vis mer

Publisert: 22.09.2023 23:30 Oppdatert: 22.09.2023 23:52

VG konfronterte Manchester City-manageren med statistikken på pressekonferansen før lørdagens kamp mot Nottingham Forest.

– Åh. Det er bra. Det er mye ... Jeg fikk ikke sove i natt, sier Guardiola på spørsmål om tallene gjør ham bekymret.

Han var ironisk og trakk på smilebåndet. Flere journalister måtte humre godt av City-sjefens svar.

Deretter serverer Guardiola en ordentlig respons. Haaland er toppscorer i Premier League med sine syv mål på fem kamper.

Men han har også, ifølge statistikktjenesten Opta, konvertert 29 prosent av de store sjansene til mål i løpet av sesongens første åtte kamper. Det gjelder alle turneringer.

Sist sesong var tallet 60 prosent.

– Han har hatt noen utrolige sjanser. Kunne scoret 14-15 mål allerede. Men debatten ville blitt den samme. Det viktige, som han sier, er at «jeg har sjansene. Problemet er når jeg ikke får de mulighetene, de ballene jeg ønsker eller at jeg er i feil posisjon».

– Ikke kritisér Erling for mye. Det er rådet mitt. Kritisér backene, midtstopperne, manageren, men aldri i verden spissen som har scoret så mange mål fordi det kommer han til å gjøre. Du kommer til å føle at du må beklage, sier Guardiola.

Det var kanskje ikke rart han ble pepret med Haaland-spørsmål fredag. For ni av disse forspilte sjansene har kommet i ligakampen mot West Ham sist lørdag og Champions League-oppgjøret mot Røde Stjerne tirsdag.

Guardiola ble blant annet spurt om nordmannen de første seks ukene av årets sesong er like skarp som sist sesong.

City-manageren gjorde et poeng av at Haaland har en størrelse som gjør at det å finne rytmen i treningsarbeidet er litt vanskeligere, spesielt ettersom laget var på en lang og krevende Asia-turne i sommer. Men han er klar på at ting kommer til å bli bedre.

– Men han er alltid der. Han har scoret mye mål tidligere, han gjør det nå, og kommer til å gjøre det i fremtiden, er Guardiolas klare beskjed.

Han understreker at Haaland var i samme form da han returnerte til trening i sommer som for ett år siden.

Men for Guardiola handler alt om å gi ting tid og ikke bli skadet, sier han, før han også fikk spørsmål om han er overrasket over sjansesløseriet.

– Det er fotball. En dag skaper vi kanskje færre sjanser, men scorer på tre av tre. Phil hadde kvaliteten til å score, selvfølgelig Erling også (mot West Ham og Røde Stjerne). Men vi kan ikke bli gale hvis det står 1-1. Ti slutt vet vi at vi klarer å få en flyt på det.

GOD TONE: Mellom Erling Braut Haaland og manager Pep Guardiola på en treningsøkt tidligere denne uken. Vis mer

Selv om Haaland bommet og bommet mot Røde Stjerne sist tirsdag, leverte han uansett en strålende målgivende til rekkekamerat Julian Alvarez.

Guardiola fikk avslutningsvis spørsmål om nordmannen hadde klart det samme i fjor.

– I fjor hadde han mange målgivende. Erling er ikke redd for å skyte. Han avslutter hvis han har sjansen. Men da (på tirsdag) gjorde de et perfekt valg. Han er ikke egoistisk.

– Når han er gjennom og ser keeperen, så tenker han først på å skyte selv, men han har evnen til å forstå at han kan spille til en annen i siste øyeblikk, skryter City-manageren.