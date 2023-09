Ketchupeffekt for Jørgen Strand Larsen: – Det er ikke lett

ULLEVAAL (VG) Med Erling Braut Haaland som «konkurrent» om spissplassen på landslaget blir det begrenset med spilletid for Jørgen Strand Larsen. Torsdag fikk han sjansen – og grep den med begge hender.

forrige









fullskjerm neste FØRSTE LANDSLAGSMÅL: I sin syvende kamp for Norge kom Jørgen Strand Larsens første landslagsmål. 1 av 4 Foto: Julie Holmberg / VG







Publisert: 08.09.2023 10:54

For etter seks landslagskamper uten scoring eller målgivende pasninger for spissen fra Halden, skulle målpoengene komme på rekke og rad i Norges 6–0-nedsabling av Jordan i en privatlandslskamp på Ullevaal torsdag kveld.

– Det er en spesiell kveld for meg og hele Strand Larsen-familien. Det var spesielt å kunne score mitt første landslagsmål foran dem her på Ullevaal, sier spissen til VG om det stolte øyeblikket.

I tillegg til å score for første gang i den norske landslagstrøyen, var han også nest sist på ballen både da Antonio Nusa (18) ble tidenes nest yngste målscorer for Norge og da Fredrik Bjørkan scoret 4–0.

Nusas debutmål kan du se her:

Siden debuten i november 2020 hadde Strand Larsen «bare» fått seks landskamper – to fra start og fire som innbytter – for Norge.

– Tålmodighet er det som funker. Du må stole på at du gjør ting riktig over lang tid, noe som ikke er lett, sier Strand Larsen til VG etter å ha notert seg for tre målpoeng.

– Det er ikke lett, fordi man vil så gjerne få det til. Jeg er veldig hardtarbeidende og prøver så godt jeg kan hele tiden. Og når det butter litt imot, så er det seigt å komme hjem og tenke «ahh, det var nesten nok en gang».

– Men du må bare stå i det, så jeg har jobbet hardt med meg selv og det fysiske teamet i Celta Vigo for å alltid være klar og forberedt. Det har vært mye hard jobbing i sommer, forteller spissen.

Fikk du med deg denne snakkisen?

Mens han på landslaget på mange måter er spissreserven bak Erling Braut Haaland, har han fått en langt mer sentral rolle for sin klubb Celta Vigo i La Liga La LigaDen øverste fotballdivisjonen i Spania. Av mange ansett som Europas nest beste liga etter Premier League..

Strand Larsen har startet samtlige fire kamper under sin nye trener, Rafa Benítez Rafa BenítezEn spansk trenerstjerne som over mange år har trent en rekke kjente, europeiske storklubber, og blant annet vunnet Champions League med Liverpool og to LaLiga-gull med Valencia., denne sesongen.

Forrige helg scoret han også i lagets første seier for sesongen.

– Han er veldig fin å ha. «Rafa» er erfaren på alt og har trent mange ekstremt gode fotballspillere og mektige klubber. Han kan selvsagt veldig mye, og jeg er utrolig stolt over å kunne spille under ham. Han har lært meg masse allerede, så jeg gleder meg til fortsettelsen.

– Hvordan hjelper han deg?

– Det er små detaljer hele tiden. Det kan være enkle ting som å skyte lavt, finne scoringsposisjoner som jeg ikke har tenkt på før og hvordan det neste steget mitt skal være. Hvordan han tenker som trener og hvordan jeg bør tenke som spiss.

Men det er ikke alles tilbakemeldinger Strand Larsen hører like mye på.

Hvilke tilbakemeldinger har du fått fra familien?, spør VG én time etter kampen mot Jordan.

– Haha, det er ... Man må ikke høre på alt dem sier. De er stolte av meg uansett. Det er alltid gøy å score, da blir praten med dem etterpå også enda mer positiv.

Etter seieren over Jordan venter en fridag for landslagsgutta fredag.

– Da blir det hjem til familien for å besøke dem. Jeg er en familiegutt, og det blir nok glade for å se meg. Så det blir fint å få tid til det også, sier den Spania-bosatte haldenseren.