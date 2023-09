Bekreftet: Greenwood klar for Getafe

Den omstridte angriperen Mason Greenwood er klar for den spanske klubben Getafe.

Vis mer

Publisert: 01.09.2023 22:29 Oppdatert: 02.09.2023 00:02

Det bekrefter den spanske La Liga-klubben på i deres sosiale medier.

Getafe og Manchester United har blitt enige om en låneovergang. Tidligere i august annonserte Manchester United at Greenwood ikke kom til å spille for klubben igjen. Han er fortsatt under kontrakt med Manchester United, men de skal hjelpe han med å finne en ny klubb.

Tidligere på Deadline Day var det ryktet at angriperen var i samtaler med italienske Lazio, men det ble aldri noe av. Overgangsfristen i Italia er gått ut.

Greenwood har ikke spilt fotball siden 22. januar 2022.

Det var i januar 2022 at Greenwoods kjæreste publiserte en rekke videoer og lydopptak i sosiale medier som skulle bevise at Greenwood hadde utsatt henne for vold. Innleggene ble raskt fjernet.

30. januar 2022 bekreftet Manchester United at saken hadde nådd dem. Da ble det besluttet at Greenwood ikke kom til å delta på trening eller spille kamper inntil videre. Senere meldte Manchester-politiet at hadde arrestert en mann i 20-årene. Personen var mistenkt for voldtekt og overfall basert på bilder og videoer i sosiale medier.

Åtte måneder frem i tid ble det kjent at Greenwood måtte i retten, siktet for voldtektsforsøk og fysisk vold. I februar i år ble anklagene droppet fordi nøkkelvitner trakk seg.