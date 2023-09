Mann arrestert – anklages for å ha angrepet Roy Keane

En mann skal angivelig ha forsøkt å skalle ned Sky Sports-ekspert og tidligere Manchester United-spiller Roy Keane (52). Nå bekrefter britisk politi at en person er arrestert i forbindelse med hendelsen.

Publisert: 04.09.2023 18:11

«Politiet etterforsker en hendelse på Emirates Stadium søndag 3. september, der en mann ble overfalt. Mandag 4. september ble en 42 år gammel mann arrestert, mistenkt for overfallet. Mannen er i politiets varetekt. Etterforskning pågår», melder Metropolitan Police.

Etter Arsenals 3–1-seier mot Manchester United begynte det å sirkulere en video i sosiale medier, der Keanes Sky-kollega Micah Richards (35) holder fast i trøyen til en annen mann, samtidig som Roy Keane står i bakgrunnen.

Se videoen øverst i saken.

EKSPERT-DUO: Her er Roy Keane (i midten) og Micah Richards (til høyre) i forbindelse med sendingen av en annen Premier League-kamp. Vis mer

Richards og Keane jobbet sammen på kampen som eksperter for TV-kanalen Sky Sports. Keane var kaptein for Manchester United i en årrekke, mens Richards spilte for byrival Manchester City.

Ifølge The Athletic skal hendelsen ha skjedd mot slutten av kampen da duoen skulle bevege seg fra studioet og ned på indre bane. En mann skal da ha forsøkt å skalle ned Keane og truffet ham på haken og i brystet. Sky Sports sier i en uttalelse at Richards skal ha grepet inn og forsøkt å roe ned situasjonen.

Arsenal bekrefter i en uttalelse at de er klar over hendelsen og at de samarbeider med myndighetene.

