Dommersjefen innrømmer: 6 av 21 VAR-omgjørelser i Eliteserien var feil

Dommersjef i Norges Fotballforbund, Terje Hauge, må erkjenne at 28,57 prosent av situasjonene der VAR har endret dommerens avgjørelse, endte med feil resultat.

IKKE FORNØYD: Dommersjef Terje Hauge.

14.06.2023 16:17

Torsdag holdt Norges Fotballforbund pressetreff om erfaringene med VAR i første tredel av årets eliteseriesesong. Der utdypet Hauge hvilke feilsituasjoner det er snakk om:

To situasjoner hvor det skulle blitt gjort om fra gult til rødt kort.

To situasjoner som ikke skulle vært godkjent (hands som skulle vært straffe og en offside).

Én straffe.

Én takling.

– Det er ikke godt nok, det er vi helt enige i. Så viser det seg at fire av situasjonene kommer fra de tre første rundene, da vi akkurat kom om bord, men så har vi klart å få justert dette lite grann med at vi har satt listen litt ned, sier Hauge til NTB.

Dommersjefen er likevel klar på at han er fornøyd med utviklingen av VAR-dømmingen. Han opplyser at det er 48 dommere som har vært i aksjon så langt denne sesongen.

– Jeg er kjempefornøyd med at vi har hatt en læringskurve som betyr at vi har en felles forståelse, en felles uniformering og en felles tilnærming til hvordan vi skal håndtere dette både på banen og her inne på VAR-senteret, sier Hauge.

Mye kritikk

VAR har likevel møtt mye motgang fra supportere og klubber. Mye av kritikken går på at man mener det tar for lang tid med videodømmingen, noe Hauge har forståelse for.

– Når det er sagt, så er veldig viktig at vi kommer ut på andre siden med riktige fakta, et riktig utfall, at ingen kan ta oss på at det er feil fakta vi informerer til dommeren. Det betyr gjerne at man gjerne jobber litt dobbelt her, kvalitetssikrer ting, og at vi bruker litt tid på det, forteller Hauge og utdyper:

– Det gjelder spesielt offsidesituasjoner der vi må triagulere triagulereTriangulering brukes innen samfunnsvitenskapene om det å referere til observasjoner ved å bruke minst to ulike perspektiver.. Det betyr igjen at nærmeste punkt til mål, altså nærmeste punkt på spillerne, er ikke langs bakken, men oppe i luften. Og da må vi finne flere kameraer, sette en linje, og så er det motspillere, nærmest punkt med to kameraer. Og dette tar litt tid. Så ser vi det at vi i noen situasjoner kan kutte alt fra 15 til 30 sekunder ned med å bli flinkere og mer effektive.

«Billig»-versjon

VAR-versjonen som bli brukt i Eliteserien er en «billig»-versjon av den man har i de store ligaene og mesterskapene. I Eliteserien brukes det ved hjelp av fem til 13 kameravinkler.

Til sammenligning ble det brukt 42 forskjellige kameravinkler på hvert stadion under fotball-VM i Qatar. Det samme gjelder for Premier League, La Liga, Serie A og de andre toppligaene og -turneringene i Europa.

Hauge er likevel klokkeklar på at «billig»-versjonen er mer enn god nok.

– Dette handler, mener jeg i hvert fall, om at vi må bare få erfaring, og med erfaring så gjør vi det raskere ved at vi får dette litt under huden og samspillet med VAR og replay-operator vil også gå fortere.

