Manchester-duellene for evigheten

Manchester City og Manchester United skal for første gang møtes i en FA-cupfinale. Et oppgjør som uansett vil gå inn i historien som et av de best betydningsfulle oppgjørene mellom to gigantklubber.

VIDUNDERMÅL: Wayne Rooney brassesparker inn 2–1 mot Manchester City. Vincent Kompany og Micah Richards er nærmeste vitner.

03.06.2023 05:53

På Wembley lørdag møtes de for 190. gang i et gjeldende oppgjør, og betydningen av kampen er kanskje større enn noen gang.

United skal ikke bare kjempe om FA-cupen, de skal hindre nåværende storebror City i å ta «The Treble The TrebleNår et lag vinner den viktigste nasjonale cupen, ligaen og den viktigste europacupen. ». Allerede neste helg skal City spille Champions League-finale mot Inter.

Det er baren én engelsk klubb som har klart trippelen tidligere:

Manchester United i 1998/99. Den samme sesongen spilte for øvrig City på nivå tre i det engelske ligasystemet.

Fakta Manchester-derbyene Gjeldende kamper: 189

Flest seirer: Manchester United (78)

Flest scoringer: Wayne Rooney (11)

Mest målrik: City – United 6–3 (2022)

Størst seier: United – City 1–6 (1926 og 2011)

Flest seirer på rad: Manchester United med åtte (1993–2000)

Flest kamper uten tap: Manchester United 16 (1990–2002) Vis mer

Nå er det City som er «størst og best», men historisk sett ser det annerledes ut.

Totalt står Manchester United med flest seirer i møtene med erkerival Manchester City. Av de 189 duellene i alle turneringer har United vunnet 78, City 58 og 53 kamper har endt uavgjort.

Manchester United har totalt 20 ligagull og 12 FA-cup-titler mot Manchester Citys ni ligatitler og seks FA-cup-triumfer.

Dette er noen av de mest betydningsfulle oppgjørene mellom United og City:

27. april 1974, liga: United – City 0–1

Vi har fokusert mest på de siste 35 årene men dette oppgjøret må med.

Seks år etter at Manchester United vant Serievinnercupen endte det med nedrykk etter 36 år på øverste nivå.

Måten det skjedde på var hjerteskjærende for de røde, og i sentrum sto 34 år gamle Dennis Law.

Han hadde spilt én sesong i City på 60-tallet, men det var i United skotten virkelig hadde markert seg i løpet av 11 sesonger. Stjernespissen scoret 232 mål på 404 kamper. Bare Bobby Charlton (249 mål) og Wayne Rooney (253) har flere i Uniteds historie.

Sommeren 1973 fikk han gå gratis, og signerte for rivalen. Det ble ekstra kontroversielt ettersom han denne dagen scoret kampens enste mål – på sin gamle hjemmebane.

UNITED-LEGENDE: Denis Law, her avbildet i Manchester United-drakt i 1962 etter at han ble hentet for rekordsummen 115.000 pund.

Law rundlurte keeper Alex Stepney med et frekt hælspark i det 81. minutt, men nektet å feire måle. Mange tilskuere stormet gressteppet, og Law byttet ut i det som ble hans aller siste ligakamp.

Flere banestorminger preget sluttminuttene, og til slutt ble kampen stoppet selv om det gjensto flere minutter. Resultatet ble stående.

United ville ha rykket ned uansett, ettersom Birmingham slo Norwich, men det visste ikke Law på det tidspunktet han scoret.

Sesongen etter rykket Manchester United direkte opp igjen og har vært på toppnivå siden.

Law er uansett en United-legende, og i 2002 kom den berømte statuen av ham, George Best og Bobby Charlton opp utenfor Old Trafford.

HISTORISKE: Statuen av George Best (. t.v.), Dennis Law og Bobby Charlton er et symbol utenfor Old Trafford.

23. sep. 1989, liga: City – United 5–1

City var nyopprykket, og Alex Ferguson var i ferd med å bygge opp et United-lag som skulle herje på 90-tallet.

Dette var et møte mellom to klubber som hadde åpnet sesongen svakt, og presset på Ferguson var stigende. At han skulle få fullføre sesongen virket usannsynlig, særlig etter denne kampen som kalles «The Maine Road Massacre».

David Oldfield ordnet 1–0 før Trevor Morley utnyttet forsvarskaos og økte. 3–0 kom etter en stupheading av Ian Bishop.

Mark Hughes reduserte med et lekkert saksespark i 2. omgang, før Oldfield scoret sitt andre og Andy Hinchcliffe sørget for sluttresultatet med en herlig heading.

Oppgjøret på Old Trafford litt over fire måneder senere endte 1–1, og United endte på 13. plass med 48 poeng. City var på plassen bak med dårligere målforskjell.

Det som reddet Uniteds sesong, og jobben til Ferguson, var FA-cupen. I finalen ble Crystal Palace i omkampen 17. mai.

I årene som kom var det voldsom United-dominans i møtene med City, som ikke vant mot rivalen på 16 forsøk. Noen var nærmere enn andre:

Fakta Ligaoppgjørene United og City spilte mot hverandre i ligaen første gang i november 1894 i daværende 2. divisjon (andre nivå).

Manchester United vant 5–2 borte å Hyde Road (revet i 1923), og 4–1 hjemme på Bank Street (erstattet av Old Trafford i 1910).

De første toppdivisjonsmøtene mellom klubbene var i 1906/07-sesongen. Manchester City vant 3–0 hjemme, og det ble 1–1 i motsatt oppgjør.

Den største seieren i historien sto City for da de vant 7–0 hjemme på Hyde Road i 1898 i 2. divisjon (nivå to). City vant 6–1 på bortebane i 1926 og i 2011 i tillegg til 5–0 i 1955.

Manchester United tok sin største hjemmeseier med 5–0 i 1994. Borte vant de 3–0 i 1979, 1985 og 1995 i tillegg til 5–2 i 1894.

Det mest målrike oppgjøret mellom rivalene kom i oktober 2022 da Manchester City vant 6–3 hjemme.

Ligamøter på Citys hjemmebaner: 28 City-seirer, 25 uavgjorte, 31 United-seirer.

Ligamøter på Uniteds hjemmebaner: 35 United-seirer, 27 uavgjorte, 22 City-seirer.

Totalt: 66 United-seirer, 52 uavgjorte, 50 City-seirer. Vis mer

7. november 1993, liga; City-United 2–3

Niall Quinn headet City i ledelsen to ganger, og hjemmesupporterne ropte triumferende mot sine rivaler som få dager i forveien hadde røket ut av UEFA-cupen mot Galatasaray.

Hevnen ble søt, for i 2. omgang snudde det. Eric Cantona scoret to, og Roy Keane ble matchvinner i sluttminuttene.

Cantona scoret begge i 2–0-seieren borte syv måneder senere, og United vant ligagullet i tillegg til FA-cupfinalen mot Chelsea.

21. april 2001, liga: United – City 1–1

United var på vei mot ligagull, mens City kjempet desperat for å redde plassen.

Denne kampen huskes uansett for DEN taklingen – United-kaptein Roy Keanes brutale hevn mot City-kaptein Alfie Haaland.

Nordmannen hadde angivelig beskyldt Keane for å filme da han ble alvorlig kneskadet i et møte mellom United og Leeds i 1997.

Keane glemte det aldri, og i mellomtiden hadde Haaland signert for City. Det måtte jo smelle.

I sluttminuttene siktet Keane seg inn og plantet knottene i knehøyde på Haaland, som tok et rundkast og landet på gresset med store smerter.

Det er en av de styggeste taklingene i moderne, engelsk fotballhistorie. Keane fikk rødt kort og tre kampers karantene.

TAKK FOR SIST: Roy Keane roper til Alfie Haaland etter å ha utført den grusomme taklingen.

Haaland fullførte kampen, men slet med skader fra før. Dette hjalp selvfølgelig ikke, og han la opp i 2003.

Kampen endte uavgjort etter at Teddy Sheringham hadde scoret på straffe, og Steve Howey utlignet for gjestene to minutter før Keanes hevn.

United vant ligaen ti poeng foran Arsenal, mens City og Haaland rykket ned.

9. nov. 2002, liga: City – United 3–1

City rykket rett opp igjen etter én sesong på nivå to, men sto med bare to seirer mot United på 28 forsøk i alle turneringer.

Oppbygningen bar preg av Keanes grisetakling på Haaland – særlig ettersom han hadde innrømmet i sin bok at det var gjort med overlegg.

Ingen av dem var på banen. Begge var skadet, og Keane i tillegg suspendert.

Det var ekstra krydder at Kevin Keegan var manager i City. Han og Ferguson var fiender etter at United kjempet om ligagullet mot Keegans Newcastle på 90-tallet. I tillegg var det Peter Schmeichel som voktet Citys mål – etter å ha vært nøkkelspiller i Uniteds fantastiske periode på 90-tallet.

Nicolas Anelka sendte vertene tidlig men Ole Gunnar Solskjær utlignet raskt mot kompis Schmeichel.

Så stjal kulthelten Shaun Goater, som i sin tid hadde vært juniorspiller i United, hele showet.

THE GOAT: Shaun Goater gratuleres av Eyal Bercovic etter 2–1-scoringen. Nicolas Anelka og Danny Tiatto (t.v.) kommer løpende.

Etter 26 minutter knabbet 32-åringen ballen fra Gary Neville og plasserte den i nettet fra skrått hold. Tidlig i 2. omgang fikk «The Goat» sitt mål nummer 100 i City da han på deilig vis vippet over Fabien Barthez.

For første gang siden 80-tallet hadde City slått United – i det siste møtet på Maine Road.

20. sep. 2009, liga: United – City 4–3

Nye eiere og nye tider i City, og med tidligere United-spiss Mark Hughes som manager. Carlos Tévez spilte på topp for City, også han med fortid på Old Trafford.

Wayne Rooney sendte United i ledelsen etter to minutter. Tre ganger skulle hjemmelaget ta ledelsen, men City kom tilbake. Tevez serverte Gareth Barry til 1–1, før Darren Fletcher scoret to ganger i andre omgang. Først utlignet Craig Bellamy til 2–2. Samme mann ordnet 3–3 i 90. minutt etter en Rio Ferdinand-tabbe.

Det var lagt til fire minutter, men på grunn av Citys feiring og United-innbytte ble spilt seks minutter overtid.

I sluttsekundene spilte Ryan Giggs frem Michael Owen som lobbet over en utrusende Shay Given.

OVERTIDSDRAMA: Michael Owen jubler etter å ha avgjort til 4–3.

I bortemøtet 17. april 2010 ble Paul Scholes matchvinner med kampens eneste mål tre minutter på overtid, og United holdt liv i drømmen om ligagull. Det endte med «bare» 2. plass den sesongen, ett poeng bak Chelsea. City ble nummer fem ligaen.

Men det var ikke bare i ligaen det var Manchester-drama den sesongen, for de to lagene møttes også i semifinalen i ligacupen:

OVERTIDSDRAMA: Wayne Rooney header inn den avgjørende scoringen uten at Shay Given rekker å reagere.

27. jan. 2010, ligacup-semifinale: United – City 3–1, 4–3 sammenlagt

I den første kampen hadde United tatt ledelsen ved Giggs, men City snudde etter at Tevez hadde satt inn et omdiskutert straffespark før han scoret sitt andre.

Dramatikken fortsatte i returmøtet. Da Bellamy skulle ta en corner for City ble han truffet av gjenstander fra tribunen. Hjørnesparket ble omsider tatt, men endte i en kontring som Scholes ekspederte i nettet etter 52 minutter. Michael Carrick økte til 2–0 før Tevez reduserte og sørget for at det sto 3–3 sammenlagt.

Fakta Turneringene utenom ligaen Det aller første obligatoriske oppgjøret mellom Manchester City og Manchester United var i FA-cupens første kvalifiseringsrunde i oktober 1891.

United vant 5–1 på North Road – klubbens første hjemmebane, senere erstattet av Bank Street før Old Trafford.

Det andre cupoppgjøret var semifinalen i FA-cupen i 1926. City vant 3–0 på Bramall Lane i Sheffield, men tapte senere finalen 0–1 mot Bolton.

Første gang lagene møttes på Wembley var i FA-cupsemifinalen i april 2011. Da vant Manchester City 1–0, og fulgte opp med samme resultat i finalen mot Stoke.

Lagene møttes også på Wembley i FA Community Shield i august 2011. Da vant United 3–2.

Aldri har City og United spilt mot hverandre i FA-cupfinalen. De to semifinalene (1926 og 2011) har City vunnet.

De har heller aldri møtt hverandre i en ligacupfinale, men fire ganger i semifinalen der det er to kamper. City vant sammenlagt i 1969, 2020 og 2021 (bare ett oppgjør pga. corona). United i 2010.

Totalt i cupoppgjørene har United 12 seirer, én gang er det blitt uavgjort og åtte ganger har City vunnet. Vis mer

Det luktet ekstraomganger før Rooney på overtid skallet inn vinnermålet som sendte United til Wembley.

Dermed avgjorde United tre ganger – av tre mulige – på overtid den sesongen.

I ligacupfinalen ble det 2–1-seier mot Aston Villa etter scoringer av Owen og Rooney.

12. februar 2011, liga: United – City 2–1

Det var «dramagaranti» i møtene mellom rivalene i denne perioden.

Nani og David Silva hadde scoret hvert sitt mål, og City ville med seier være to poeng bak United – med en kamp mer spilt.

Rooney sørget for at den spenningen uteble. i det 78. minutt. Nani la inn fra høyre, ballen stusset så vidt borti bakhodet til Pablo Zabaleta. Berøringen gjorde at innlegget var på vei bak Rooney. Kraftspissens refleks var å prøve et brassespark.

PANG!

FOTBALLKUNST: Wayne Rooney med en av tidenes scoringer i Premier League.

City-forsvarerne Vincent Kompany og Micah Richards var statister da den knallharde avslutningen suste inn bak en sjanseløs Joe Hart.

Seieren sørget for at United økte forspranget til City på tabellen. Det ble ligagull med ni poeng ned til Chelsea (bedre målforskjell) og City.

16. april 2011, FA-cup-semifinale: City – United 1–0

United tok ligaen, men hva var vel da bedre for City-fansen enn å ødelegge for «The Double»? Jo, det var å slå United i semifinalen og ta pokalen selv – klubbens første trofé siden ligacupseieren i 1976.

Semifinalen ble spilt på Wembley, og Yaya Toure scoret kampens eneste mål etter 52 minutter. Samme mann scoret vinnermålet i finalen mot Stoke.

Dette var det virkelige startskuddet for Citys moderne storhetstid.

WEMBLEY-HELT: Yaya Toure ble matchvinner da Manchester City slo Manchester United på Wembley for 12 år siden. Her feirer han scoringen.

23. oktober 2011, liga: United – City 1–6

Ferguson har beskrevet denne dagen som «den verste» i hans tid i United.

Mario Balotelli sendte gjestene i ledelsen halvveis i 1. omgang, og blottet T-skjorten med teksten «Why always me?».

Så ble Jonny Evans ble utvist for å ha revet ned Balotelli. Da kokte det greit på Old Trafford og i hodet til Ferguson. Vondt ble til verre. Balotelli hamret inn 2–0 ved bakre stolpe etter en time, Sergio Agüero tuppet inn 3–0 noen minutter senere.

«BALLOTRØBBEL»: Mario Balotelli feiret slik – dagen etter at han hadde fått store avisoverskrifter fordi han hadde lekt med fyrverkeri i sitt eget hus.

Darren Fletcher reduserte med et herlig skudd, men ydmykelsen ble fullstendig med tre (!) City-scoringer i 90. minutt og utover.

Edin Dzeko fra kloss hold, David Silva mellom bena til David de Gea og Dzeko igjen da han satte inn 6–1 alene igjennom.

Dette fikk stor betydning på sluttabellen, for City tok til slutt ligatittelen på målforskjell foran United etter Agüeros uforglemmelige 3–2-mål på overtid mot QPR i siste runde.

De hadde også vunnet 1–0 i ligaoppgjøret hjemme mot United i april etter scoring av Kompany og tok sin første ligatittel på 44 år.

En mager trøst for United-fansen var de slo City 3–2 i FA-cupens 3. runde et par måneder senere. Men United røk selv ut mot Liverpool i neste runde.

Hevnen over City skulle komme i sesongen etter:

9. desember 2012, liga: City – United 2–3

Dette ble Fergusons siste sesong etter over 26 år som Manchester United-manager, og det endte med ligagull 11 poeng foran City.

Noe av grunnlaget ble lagt denne lørdagen. Rooney scoret to ganger før halvtimen var spilt og Ashley Young trodde han hadde ordnet 3–0 da dommeren annullerte for en tvilsom offside.

Umiddelbart etterpå reduserte Toure, og Zabaleta utlignet etter en corner i 86. minutt. Men Robin Van Persie ble matchvinner med et frisparkmål på overtid til enorme jubelscener.

OVERTIDSDRAMA: Robin Van Persie scorer på et frispark – via muren og i mål – på overtid.

Det var Citys første hjemmetap på nesten to år, og første ligatap siden april samme år.

City vant bortekampen på Old Trafford, men måtte nøye seg med 2. plass i ligaen før det ble et overraskende tap i FA-cupfinalen mot Wigan.

SNUDDE KAMPEN: Paul Pogba utligner her til 2–2, og ble senere matchvinner da Manchester United spolerte Citys gullfest.

7. april 2018, liga: City – United 2–3:

City var overlegne på toppen av tabellen og kunne sikre tittelen mot United – med hele seks runder igjen. Kompany headet inn 1–0 og Ilkay Gündogan økte før pause. Tittelfeiringen var godt i gang på tribunen.

Men Paul Pogba scoret to ganger på under to minutter, og da Chris Smalling scoret 3–2 til United i det 69. minutt sørget han for at José Mourinho fikk en herlig skalp mot Pep Guardiola, men det ble knockoutseier på tabellen til sistnevnte.

City vant fem av de seks siste kampene og tok gullet med 19 poeng ned til United på 2. pass.

2. oktober 2022, liga: City – United 6–3

Phil Foden og Erling Braut Haaland scoret tre mål hver i det som er tidenes mest målrike Manchester-derby.

City ledet 6–1 før Anthony Martial reduserte i 84. og 91. minutt. Antony hadde redusert til 1–4 tidligere i omgangen.

Haaland ble den første i Premier League-historien til å score hat trick i tre hjemmekamper på rad, og det i hans første byderby.

Da lagene møttes igjen 14. januar på Old Trafford fikk United hevn etter at Bruno Fernandes og Marcus Rashford snudde til seier med hver sin scoring. Jack Grealish hadde sendt City i ledelsen.

Likevel klarte City til slutt å dra fra Arsenal i kampen om ligatittelen. og i løpet av en uke skal Pep Guardiolas menn kjempe om både FA-cuptittelen og Champions League-pokalen.