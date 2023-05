Stjernen etter tribunekontroverser: – Rasisme er normalt i La Liga

Ifølge Real Madrid-trener Carlo Ancelotti skal stortalentet Vinícius Júnior (22) ha blitt kalt «apekatt» av tilskuere under søndagens kamp mot Valencia. Brasilianeren selv har respondert med et følelsesladd innlegg på Instagram.

FIKK RØDT KORT: Vinícius Júnior peker mot tilskuerne etter at han ble vist ut i kampen mot Valencia. Etterpå forklarte han at han skal ha fått rasistiske tilrop.





21.05.2023 23:10

– Det var ikke første gang, ikke andre og ikke tredje. Rasisme er normalt i La Liga.

Slik åpner Real Madrids stortalent Vinícius Júnior Instagram-innlegget han har lagt ut etter søndagens tap mot Valencia.

Det ble en vanskelig kamp for Vinícius på mange måter. Etter å ha langet en neve i retning ansiktet til Valencias Hugo Duro, ble han sendt rett i dusjen. 22-åringen reagerte med et stort smil og ironisk applaus.

I forkant av situasjonen ble Vinícius holdt kvelertak på, og gjennom kampen måtte han tåle mange tilrop fra Valencia-supporterne.

Det er noe av dette han nå tilsynelatende adresserer.

– Ligaen mener det er normalt, forbundet og motstanderne oppmuntrer til det. Konkurransen som en gang tilhørte Ronaldinho, Ronaldo og Messi, tilhører i dag rasistene, fortsetter Vinícius i innlegget.

– Prisen rasistene vant, var min utvisning. Dette er ikke fotball, det er La Liga.

STORTALENT: Vinícius Júnior er en av fotballens største stjerner.

Også Real Madrid-trener Carlo Ancelotti var rasende etter å ha hørt tilropene.

– Det er noe galt med denne ligaen, tordnet han i TV-intervjuet like etter kampslutt.

– Jeg vil ikke snakke om fotball, men om det som har skjedd her. Jeg mener det er mye viktigere. Det er verre enn enn et fotballtap. Det som skjedde i dag kan ikke skje igjen, et stadion som ropte apekatt til en spiller.

Midtveis i 2. omgang pekte Vinícius opp på tribunen bak Valencias mål. Lagkamerat Lucas Vázquez sier at supporteren gjorde apebevegelser. Det tok lang tid før kampen kom i gang igjen.

– Hvis «Vini» vil fortsette å spille, fortsetter vi, men hvis han sier at han ikke vil spille mer, forlater jeg banen med ham. Vi kan ikke tolerere disse tingene, sa Real Madrid-keeper Courtois til Movistar.

Målvakten la til at han mener å ha hørt apelyder tidligere i kampen.

Vázquez sa til Movistar at Vinicius har opplevd rasisme på flere stadioner denne sesongen.

– At det fortsatt er rasisme på stadion, er uakseptabelt. De må gjøre mange tiltak, sa Vázquez med henvisning til La Liga-ledelsen.

I selve kampen ble Valencias Diego Lopez matchvinner med sin scoring etter 34 minutter. Det var Real Madrids sjuende nederlag i 2023 og er ett mer enn det ble i 2021 og 2022 til sammen.

Ligatittelen har allerede gått til Barcelona, og søndagens tap sendte Real Madrid ned på 3.-plass bak Atlético Madrid.