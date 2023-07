LSK-sjefen forklarer rivalens Bakke-kupp: – Hadde aldri signert for Lillestrøm

En avtalt utkjøpspris på tre millioner gjorde at Geir Bakke (53) kunne forlate Lillestrøm til fordel for erkerival Vålerenga på dagen. På Åråsen mener de lite kunne vært gjort annerledes for å forhindre sjokkovergangen.

SPORTSSJEF: Simon Mesfin er opprinnelig ansatt som sportssjef i LSK, men uten hovedtrener tar han midlertidig over treneransvaret i Lillestrøm sammen med Frode Kippe og André Schelander.







– Det er viktig å presisere at Geir Bakke aldri hadde signert for Lillestrøm i januar 2020 om vi hadde satt en annerledes klausul, sier sportssjef Simon Mesfin til VG, og fortsetter:

– Det kan jeg si med 100 prosent sikkerhet, fordi jeg har pratet mye mer Geir om dette. Jeg husker hvor tydelig han var på sine krav tilbake i 2020 for at han skulle ta steget «ned til oss» som nylig nedrykket klubb til Obosligaen.

Bakke satt den gang på langtidskontrakt hos eliteserieklubben Sarpsborg 08, men en annen klausul i kontrakten med hans daværende klubb gjorde at han kunne gå vederlagsfritt til Lillestrøm. Da hadde romeriksklubben rykket ned og skulle spille på nest øverste nivå for første gang siden 1974.

– Det husker jeg ikke, sier Vålerengas ferske trener Geir Bakke da VG konfronterer han med Mesfins uttalelser om forhandlingene tilbake i 2020.

– Jeg husker ikke at det var noe tema i det hele tatt, for de tok vel bare over den avtalen jeg hadde i Sarpsborg 08, som så å si var en ren blåkopi.

I sin nye Lillestrøm-avtale fikk Bakke en ny klausul. Det var gjennom denne Vålerenga kuppet 53-åringen onsdag: Ved å trigge utkjøpsavtalen på tre millioner kroner.

– Vi skulle ideelt sett hatt en avtale som gjorde det vanskeligere for ham å dra til Vålerenga. Men igjen: Da hadde han aldri kommet hit i første omgang, sier Mesfin, og fortsetter:

– Så lenge Bakke virkelig ville til Vålerenga kunne han – uavhengig av klausul eller ikke – sagt opp trenerjobben sin hos oss og tatt tre måneders oppsigelse. Det eneste klausulen egentlig endrer, er at han i stedet kan gå på dagen mot at vi får betalt for det. Det er i mine øyne en bedre løsning.

Den 43 år gamle sportssjefen legger også til at dersom en trener skulle valgt å stå i en oppsigelsestid med Lillestrøm, når den for eksempel skulle til en klubb som Vålerenga, så ville det nok vært uholdbart for LSK.

Til VG kan Bakke bekrefte at han har en utkjøpsklausul også i kontrakten med sin nye klubb, Vålerenga.

– Jeg har en klausul som går på utland og sånt, det har jeg. Den er sånn at det skal være vinn-vinn for begge parter, sier Bakke.

– Så ingen utkjøpsklausul til norske klubber, kun til utenlandske?

– Ja.

Opprykk, og to fjerdeplasser i Eliteserien og en cupfinale gjør at LSK nå er i en langt bedre posisjon når de skal ut å forhandle med deres kommende hovedtrener.

– Ønsker dere å tilby en ny, lignende klausul til deres neste hovedtrener, eller vil dere forsøke å gjøre det vanskeligere å forlate LSK til fordel for en konkurrerende klubb midt i sesong?

– Jeg kommer aldri til å opplyse hva vi tilbyr en ny trener. Det kan godt hende vi ønsker å unngå en lignende klausul i neste avtale, men husk at det alltid er to parter som må bli enige før man har en avtale. Jeg kan ikke sitte her og si at vi skal gjøre sånn eller sånn.

– Hvis ikke vi kan komme opp med en avtale som vår neste trener er tilfreds med, så blir det heller ingen avtale. Det samme gjelder omvendt, svarer Mesfin.