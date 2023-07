Bekreftet: Arsenal henter Declan Rice for rekordsum

Lørdag ettermiddag ble midtbaneesset Declan Rice (24) presentert som ny Arsenal-spiller.

REKORDOVERGANG: Declan Rice går fra West Ham til Arsenal. Vis mer





West Ham skrev først i en pressemelding at de hadde kommet frem til en enighet som bestød at Declan Rice forlater klubben for en britisk rekordsum. Noen timer senere bekrefter Arsenal at det er de som har snappet opp 24-åringen.

– Vi er veldig glade for at Declan slutter seg til oss. Han er en spiller med utrolige ferdigheter, som har prestert på et høyt nivå i Premier League og for England i flere sesonger. Declan kommer med utvilsom kvalitet til klubben. Har er et eksepsjonelt talent og har potensialet til å bli veldig suksessfull her, sier Arsenal-manager Mikel Arteta om sin nysignering.

Styreformann i West Ham, David Sullivan, sier at de ikke ønsket å selge kapteinen sin, men at Rice ønsket en ny utfordring og at de ikke ville stå i veien for det.

– Jeg er lei meg for at Declan forlater oss, men jeg synes alle i West Ham United skal være veldig stolte over å ha vært en del av hans reise fra akademifotball på Chadwell Heath, til å bli tidenes mest verdifulle unge spiller i engelsk fotball, sier Sullivan.

Rice har spilt hele sin seniorkarriere for West Ham. Han står oppført med totalt 245 kamper for den tradisjonsrike klubben.

Forhandlingene om Rices signatur har pågått i lang tid, og den siste måneden har de to beste lagene i Premier League forrige sesong – Manchester City og Arsenal – kriget om å sikre seg engelskmannens tjenester.

I slutten av juni skal City ha trukket seg ut av forhandlingene da Arsenal la et monsterbud på bordet.

Budet med en totalramme på over 1,4 milliarder kroner skal så ha blitt akseptert av West Ham, og dermed blir han lagkamerat med vår egen Martin Ødegaard. Og det som tidenes dyreste Arsenal-spiller.

Overgangen til Nicolas Pépé i 2019 var den forrige rekorden med en sum på rundt 980 millioner kroner. Arsenal bekreftet fredag at de henter den nederlandske stopperen Jurriën Timber (22) fra Ajax. Fra før av har de hentet Kai Havertz (24) fra Chelsea.