«Norske» Klaksvik videre i CL-kvaliken etter kjempeprestasjon

(Ferencvarosi TC – Kl Klaksvik 0–3, 0–3 sammenlagt) Magne Hoseths Klasvik tok seg videre til andre runde av Champions League-kvaliken etter å ha knust det ungarske storlaget Ferencvaros.

NORSK TRENER: Magnus Hoseth ble i slutten av november i fjor ansatt som hovedtrener for det færøyske laget Klaksvik. Vis mer

Magne Hoseth og Klaksvik fikk en tøff trekning i første runde av Champions League-kvalifiseringen. Der ventet nemlig ungarske Ferencvaros, som forrige sesong kom til åttedelsfinale i Europa League, og som for tre sesonger siden tok seg helt inn i gruppespillet i selveste Champions League.

Etter at det første oppgjøret på Færøyene endte 0–0, hadde Klasvik alt å spille for i onsdagens returoppgjør i Budapest.

Der fikk Klaksvik tildelt straffespark før klokken hadde rundet ti minutter. Den plasserte Arni Frederiksberg i mål. Samme mann satte inn 2–0 etter halvtimen.

TOMÅLSSCORER: Arni Frederiksberg kunne juble etter sitt andre mål i den ungarske hovedstaden. Vis mer

Like før pause sørget tidligere Stabæk-spiller Luc Kassi for at Klasvik kunne gå i garderoben med en 3–0-ledelse.

Med en målløs andreomgang tok Hoseths Klasvik seg trygt videre til andre runde av Champions League-kvaliken.

Vegard Forren spilte hele kampen i trebackslinjen til Klaksvik, mens tidligere Brann-keeper Markus Olsen Pettersen satt på benken.

For Ferencvaros startet bergenseren Kristoffer Zachariassen kampen, mens drammenseren Tokmac Nguen ikke var en del av troppen.

Jobben er Hoseths første som trener. Han har tidligere spilt for Molde, FC København, Vålerenga, Viking, Aalesund og Kristiansund i sin innholdsrike fotballkarriere. 42-åringen står også med 22 kamper for det norske landslaget.

Den tidligere fotballspilleren har med seg Daniel Berg Hestad som assistenttrener.