Haaland rett på nattbuss etter benketilværelse: – Alle i Norge bør være glade

NEWCASTLE (VG) Erling Braut Haaland (23) reiste snaut tre timer i buss til tredje runde av ligacupen, ble sittende på benken og brukte deler av natten på å komme seg hjem igjen. Helt etter planen til Pep Guardiola.

BLE PÅ BENKEN: Erling Braut Haaland, her underveis i Manchester Citys ligacupkamp mot Newcastle onsdag kveld. Vis mer





Publisert: 28.09.2023 09:39 | Oppdatert: 28.09.2023 10:07

– Nei, nei, svarte nemlig Manchester City-manageren da han fikk spørsmål om han tenkte på å sette inn Haaland i kampen som endte med frustrasjon og ligacup-exit mot Newcastle på St. James’ Park i Newcastle onsdag kveld.

For den norske målmaskinen, Premier Leagues toppscorer så langt denne sesongen, varmet litt opp underveis, men forble ubenyttet innbytter da Manchester City jaget en utligning i 37 minutter pluss seks minutter tilleggstid.

Guardiola startet med Julián Álvarez og norske Oscar Bobb som spisser i City-laget. City-manageren oppsummerte Bobbs prestasjon mot Newcastle som «mer enn briljant». Senere tok Phil Foden plass foran sammen med nordmannen.

Deretter avsluttet lynvingen Jérémy Doku som spiss. Det resulterte ikke i mål.

Da Guardiola ble spurt om Haaland trengte hvile, og om nordmannen satt på benken og varmet opp «for å skremme Newcastle», svarte spanjolen slik:

– Jeg tenkte at Kyle (Walker) har mange minutter (i beina). Erling har mange minutter. Vi har mange kamper foran oss. Jeg bestemte meg for å ikke gjøre det.

The Times’ sjefsskribent på fotball gir Guardiola helt rett i valget hans. Henry Winter minner nemlig om at City har spilt Community Shield, supercupfinale, skal forsvare triumf i FA cup, Premier League og Champions League.

STØTTER GUARDIOLA: Henry Winter i The Times. Vis mer

Før jul venter også VM for klubblag.

– Og så skal de beste spille for landslagene sine. Det skal Haaland også og de landskampene som kommer nå er viktige landskampene som kommer nå er viktigeNorge skal ut i svært viktige EM-kvalifiseringskamper mot Kypros og Spania 12. og 15. oktober.. Alle i Norge bør være glade, egentlig, sier Winter til VG.

– Mot Newcastle viser hva Citys angrep er uten Haaland. Men jeg forstår at han hviles. De spiller for mange kamper. Han trenger en pause, både mentalt og fysisk, for han er så viktig og det kommer viktigere kamper.

– Men hvorfor tar Guardiola ham med hele veien hit da?

– Det handler trolig om «team spirit» (lagmoralen), sier Winter.

For Guardiola virket ikke være særlig tynget av at ligacuptrofeet er utenfor rekkevidde allerede. Han avviste at den såkalte «kvadruppelen» «kvadruppelen»Å vinne ligacupen, FA cupen, Premier League og Champions League i en og samme sesong. har vært et mål i det hele tatt.

City-manageren har i snart en uke messet om at han heller er bekymret for belastnings- og skadesituasjonen i troppen.

Spesielt for dem som spiller mye på klubb- og landslag. Blant dem nettopp Walker og den portugisiske midtstopperen Rúben Dias. Guardiola har omtalt duoen som «utslitte».

Likevel måtte altså Walker, Dias og Haaland sitte på med bussen i snaut tre timer fra Manchester og nordover mot Newcastle onsdag. Klubben anslo at det kom til å ta mellom to og en halv til tre timer å komme frem, litt avhengig av trafikk.

Laget skulle ta samme buss hjem natt til torsdag. Det var nemlig ingen tilgjengelige tog til å frakte stjernegalleriet hjem igjen.

TAR TØFFE VALG: Manchester City-manager Pep Guardiola, her underveis i kampen mot Newcastle onsdag kveld. Vis mer

Da VG spør om han bruker det samme «utslitt»-begrepet om Haaland snaue to måneder inn i årets sesong, svarer han slik:

– De spiller mange minutter. Ruben og Kyle spiller mye. Jeg bestemte meg for den startelleveren og har alltid gjort det sånn i ligacupen. Jeg har brukt dem som ikke spiller regelmessig.

– Men går du til semi- eller finalen, så prøver jeg å vinne den. Men jeg vil ikke risikere noe i denne turneringen på dette tidspunktet, med tanke på å få skader. Vi spilte med folk som ikke spiller regelmessig. Jeg ville egentlig ikke spille med «Manu» (midtstopper Manuel Akanji), som jeg helst ville hvile.

Guardiola fikk senere spørsmål om han er bekymret for mangelen på målscorere i laget bak Haaland.

– Vi har scoret mange mål her siden jeg ankom. Har du sett statistikken over hvor mange mål vi har scoret, med forskjellige spisser, kantspillere, offensive midtbanespillere. Men Newcastle er et topplag. De er gode og det er ikke så lett, sier City-manageren.

