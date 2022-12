Historisk bragd av Marokko – Portugal raser mot dommeren

AL-THUMAMA (VG) (Marokko-Portugal 1–0) En gigantisk keepertabbe ødela VM for Portugal og Cristiano Ronaldo, som gikk av banen i tårer. Marokko er VM-historiens første afrikanske lag som tar seg til en semifinale.

Sindre Øgar, VG

Jonas Bucher, VG

10. des. 2022 17:56 Sist oppdatert nå nettopp

Portugal kjempet forgjeves. Mot VMs høyeste og lengste pipekonsert. Mot VMs mest ærgjerrige forsvar. Mot overmakten: De kjempende, marokkanske fotballheltene akkompagnert av spinnville supportere.

Cristiano Ronaldos VM endte her, og rett etter kampslutt gikk han rett mot garderobene mens tårene rant. Det spørs om det var det siste 37-åringen gjorde i et fotball-VM. Han startet på benken, kom inn og fikk oppleve pipekonserten på kroppen.

Han har fortsatt ikke en scoring i utslagsrundene i VM på CV-en. Og enda mindre et VM-gull.

Men han avslutter kanskje sin VM-historie med det aller største jubelbrølet. Det gikk ikke til ham, men til Marokko. Det var litt av et drønn da dommeren Facundo Tello fra Argentina blåste. Få minutter i forkant hadde han vist ut den marokkanske innbytteren Walid Cheddira.

Portugal-veteran Pepe mener det var feil med argentinsk dommer, ettersom Argentina er klare for semifinale mot Kroatia.

– Det er uakseptabelt, sier Pepe ifølge avisen Record.

Dommerne i VM-kamper pleier nesten aldri å uttale seg til pressen etter kamper.

Bruno Fernandes hevder at Tello ikke holdt nivå fordi han ikke pleier å dømme kamper i for eksempel den europeiske Champions League.

– De er ikke vant til denne typen kamper, de har ikke tempoet til dette, sier Fernandes.

Både Pepe og Fernandes påstår at sistnevnte skulle hatt straffe like før pause.

– Det er veldig rart å ha en dommer som fortsatt har landslaget sitt i konkurransen, sier Fernandes.

Andre omgang var en eneste lang pipekonsert. Portugal presset og presset. Men skapte ikke nok. Pepe misset en kjempesjanse langt på overtid.

Kamerun (1990), Senegal (2002) og Ghana (2010) har alle fått smake på en kvartfinale, men årets Marokko-lag tar det ett steg videre. Marokko møter enten England eller Frankrike i semifinalen.

Youssef En-Nesyri kommer for alltid til å stå som Marokko-målscorer i historiebøkene. Det tar nok også en del tid før Portugal-keeper Diego Costa kommer over egen tabbe i forkant av målet.

Det er kanskje en fattig trøst for ham at den var til glede for nærmere 40 millioner marokkanere.

– Det gjør vondt. Å ryke ut av VM gjør alltid vondt, sier Portugal-trener Fernando Santos ifølge avisen Record.

Bruno Fernandes stirret rett ned i bakken da han gikk forbi intervjusonen. A Bola og Record rapporterer at han uttalte at alt støyet rundt Ronaldo ikke har påvirket laget.

Manchester City-stjernen Bernardo Silva beklager overfor de portugisiske supporterne etter nederlaget, ifølge Record.

– Det jeg kan si til alle portugisere, i tillegg til en unnskyldning, er en følelse av tristhet og frustrasjon for meg og hele gruppen, sier Silva.

Ballsikre portugisere fikk styre det aller meste. João Félix kom til sjanser både med hodet og føtter. Mens Marokko lå og ventet – før de kom med masse fart og entusiasme.

Marokko-fansen vekslet mellom piping og forventningsfulle brøl.

Det eskalerte like før pause. Keeper Diego Costa gjorde en brøler og bokset bare luft da Sevilla-spissen Youssef En-Nesyri kom flygende.

1–0 til Marokko.

«Gale» marokkanere kunne endelig begynne å synge.

Fakta Børs Marokko – Portugal PORTUGAL (4–3–3)

Diogo Costa 3

Diogo Dalot 4

Pepe 6

Ruben Dias 6

Guerreiro 5

Neves 5

Bernardo 6

Otavio 5

Bruno Fernandes 7

Gonçalo Ramos 5

João Félix 5

(Ronaldo 5)

(Cancelo 5)

MAROKKO (4–3–3) Yassine Bounou 7

Achraf Hakimi 6

Jawad El Yamiq 7

Romain Saïss 6

Yahia Attiat-Allah 7 Sofyan Amrabat 7

Azzedine Ounahi 8 BB

Selim Amallah 6 Hakim Ziyech 7

Youssef En-Nesyri 7

Sofiane Boufal 6

(Achraf Dari 6) Vurdert av Mats Arntzen Vis mer

Portugal-sjef Fernando Santos svarte med å kaste innpå Cristiano Ronaldo og João Cancelo i starten av annen omgang.

Det portugisiske stormløpet kunne begynne.

Bruno Fernandes, som fløy rasende og gestikulerende i garderoben etter en straffesituasjon like før pause, prøvde seg. Det var flere. Men alle feilet.

Marokko har bare sluppet inn ett mål i hele VM.

Siden trener Walid Regragui kom inn, så sent som 31. august, har de bare ett baklengs på åtte kamper. Det kom i 2-1-seieren over Canada i VM.