Guardiola om Gerrard-kommentar: -Jeg skammer meg

Pep Guardiola sier han har beklaget overfor Steven Gerrard for kommentarer han kom med i helgen.

14.02.2023 13:57

Manchester City-manager Pep Guardiola (52) trakk frem vonde minner hos Liverpool-fansen søndag. da han fikk spørsmål rundt Premier Leagues etterforskning av de lyseblå.

– Jeg vet ikke om vi var ansvarlige for at Steven Gerrrad skled på Anfield? Var det vår feil? Jeg har respekt for Steven Gerrard, men det øyeblikket tilhører oss, sier Guardiola med henvisning til denne situasjonen fra 2014:

Før Manchester Citys kamp mot Arsenal onsdag beklaget den 52-åringen utsagnene fra søndagen.

– Jeg beklager til Steven Gerrard for mine unødvendige og dumme kommentarer om ham. Han vet hvordan jeg beundrer ham for det han har gjort i landet der jeg bor. Jeg forsvarer klubben min, men jeg representerte ikke klubben min godt med den dumme kommentaren. Jeg har beklaget til ham privat, men ettersom kommentaren var offentlig, må jeg også beklage meg offentlig.

Under samme pressekonferanse kom spanjolen med siste nytt om Erling Braut Haaland:

– Vi trener i ettermiddag, så for øyeblikket vet jeg ikke. I går handlet det om restitusjon fra Aston Villa-kampen.

med det sagt, er det fortsatt usikkert om jærbuen vil være klar til storoppgjøret mot Arsenal onsdag.

Kampen mellom Arsenal og Manchester City ser du på Viaplay onsdag klokken 20.30.