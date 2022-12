King-scoring da Fenerbahçe inntok tabelltoppen

Joshua King fortsetter å levere i Fenerbahçe-trøye. Han scoret sitt tredje seriemål for sesongen da Hatayspor ble slått 4-0 tirsdag.

SCORET: Joshua King (t.h.) avbildet i en treningskamp tidligere denne måneden.

King har vært på skadelista mye av sin første høst i storklubben på asiatisk side av Istanbul, men han leverte mål og målpoeng i de få kampene før han ble skadd og gjør det igjen etter VM-pausen.

Tirsdag nikket han inn ledermålet på innlegg fra Diego Rossi i det 20. minutt. Seks minutter senere doblet Michy Batshuayi til 2-0, også han med assist fra Rossi.

King pådro seg et gult kort tidlig i 2. omgang. Han ble byttet ut med Emre Mor kvarteret før full tid. Samtidig fikk også spissmakker Batshuayi avløsning. Belgierens erstatter Serdar Dursun punkterte kampen med 3-0 før Gustavo Henrique satte punktum på overtid.

Seieren løftet Fenerbahçe til tabelltopp, to poeng foran Galatasaray og Istanbul Basaksehir. Galatasaray kan imidlertid ta tilbake førsteplassen torsdag med borteseier mot Sivasspor.

Seieren glapp

Ghayas Zahid ga tidligere tirsdag Ankaragücü ledelsen før det var spilt to minutter mot tabelljumbo Ümraniyespor, men gjestene vendte til 2-1-seier. Dermed ble det en dårlig dag for nordmannens klubb, selv om han scoret sitt første seriemål for sesongen.

Zahid scoret med assist fra Kevin Malcuit i det 2. minutt, men Durel Avounou utlignet sju minutter senere. Ti minutter ut i den andre omgangen scoret Avounou også det som ble vinnermålet.

Ümraniyespor tok seg med seieren bort fra sisteplassen, som ble overlatt til Istanbulspor.

Ankaragücü er etter det skuffende tapet så vidt på nedre tabellhalvdel. Zahid spilte hele kampen. Han har spilletid i 11 av 15 seriekamper denne sesongen, fem av dem fra start.