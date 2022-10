Schjelderup fortsetter storformen – toppscorer i Superligaen

(Nordsjælland – Randers 3–1) Andreas Schjelderup (18) scoret to mål hjemme mot Randers i den danske toppserien mandag.

3. okt. 2022 20:53 Sist oppdatert nå nettopp

Nordmannens to mål mot Randers sørger for at den tidligere Bodø/Glimt-spilleren er alene toppscorer i Superligaen denne sesongen etter elleve spilte kamper. Han har scoret syv mål, og er en av grunnene til at Nordsjælland topper tabellen etter kampen mandag kveld.

– Det er noe helt spesielt, han her, sa den danske Viaplay-kommentatoren etter at Schjelderup scoret sitt andre mål for kvelden. Ekstra Bladet omtaler ham som «Superligaens største salgsobjekt» arrow-outward-link .

18-åringen økte ledelsen til 2–0 – syv minutter etter at lagkamerat Ernest Nuamah sendte hjemmelaget i føringen etter bare 13 sekunders spill. Schjelderup dempet ballen flott før han kom seg vekk fra forsvareren og curlet ballen i lengste hjørnet.

BRENNHET: Andreas Schjelderup (18) har syv mål på elleve kamper denne sesongen for Nordsjælland.

Han viste frem sine herlige dribleferdigheter på enda bedre vis da han sørget for spikeren i kista med 3–0-scoringen kvarteret før slutt.

Nordsjællands nummer syv kjørte en sylfrekk luke på en Randers-forsvarer før han, nok en gang, sendte ballen i lengste bak en sjanseløs keeper.

– Schjelderup kroner en eminent prestasjon med en ytterst vakker scoring.

Slik oppsummerte danske Ekstra Bladet 3–0-scoringen til 2004-modellen.

– Da jeg kom hit var jeg ikke innstilt på å være her resten av livet. Jeg har selvfølgelig drømmer og ambisjoner videre. Men akkurat nå tenker jeg ikke så mye på det, jeg er godt i gang med sesongen og trives her, men så vet man aldri hva som skjer i fotball, sa Schjelderup i begynnelsen av august til VG. arrow-outward-link

Schjelderup har 14 mål og fem målgivende på 50 kamper for Nordsjælland. Nordmannens kontrakt går ut sommeren 2024.