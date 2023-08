Svenskene freser mot dommer etter semifinaletap: – Forbanna, irritert og sint

(Spania – Sverige 2–1) De svenske spillerne kjente på tårer, utmattelse og sinne etter at en VM-semifinale ble tapt for fjerde gang. Nå langer spillerne ut mot dommeren.

Publisert: 15.08.2023 Oppdatert: 15.08.2023 12:50

– Jeg er så lei av å ha mesterskapstårer hele tiden. Jeg trodde virkelig vi skulle gå hele veien. Jeg er så ekstremt skuffet og så lei meg, sier kaptein Kosovare Asllani til svensk Viaplay mens tårene triller.

På samme måte som i VM i 2019, måtte Sverige se finaledrømmen bli knust i semifinalen.

Faktisk så har Sverige tapt en semifinale i VM hele fire ganger, mer enn noen andre lag. Det melder statistikknettstedet OptaJoe.

Etter at tapet var et faktum, samlet spillerne seg i ring og sto der lenge.

– Jeg har ikke ord. Vi satte et trykk på dem, men det holdt ikke hele veien. Jeg kjenner på en så enorm skuffelse, fortsetter Asllani.

KNUST: Kosovare Asllani etter at semifinalen var tapt.

Ordene er krassere fra lagkameratene, som kjenner på stor misnøye mot dommeravgjørelsene fra Edina Alves Batista.

– Jeg opplevde et veldig lavt nivå. Bare fordi vi er større og sterkere, får vi alt imot oss. Vi vet at Spania faller lett, og det gjør de. Det er frustrerende, sier Lina Hurtig til Expressen.

Kritikken er enda hardere fra Johanna Kaneryd.

– Jeg er så jævlig forbanna, irritert og sint. Dommeren flirte mot oss, sier Kaneryd.

Hun utdyper:

– Jeg merket fra start at hun snakket samme språk og ga mange fordeler til Spania. Jeg skal ikke si at det er dommerens feil at vi ikke er i finalen, for vi kunne stengt av tidligere. Men jeg er så forbanna, irritert, sint og alle følelser, fortsetter hun.

SINT: Johanna Kaneryd likte ikke nivået på dommeren i VM-semifinalen mot Spania.

Spania tok seg til en historisk finale etter et enormt sluttdrama. Det skulle ta hele 81 minutter før ett av lagene klarte å sette ballen i nettet, og det ble innbytternes kveld.

Først scoret 19 år gamle Salma Paralluelo, den tidligere hekkeløperen som har flere meritter fra ungdoms-OL å vise til. Så utlignet Rebecka Blomqvist, før Olga Carmona sikret finalebilletten for Spania i det 90 minutt.

Scoringen sikret den første VM-finalen for Spania noensinne, og ble dermed historisk på sitt vis.

– Jeg er kjempeskuffet. Jeg drømte stort om VM-finale, men det skjedde ikke. Vi møtte et godt lag, sier Musovic.

KNUST: Fridolina Rolfö skjuler ansiktet i hendene.

I motsetning til Spania, som sto i en semifinale for første gang, har Sverige gjort som vane å ta seg til sluttspillet de siste årene.

I forrige VM tapte svenskene 1–0 mot Nederland i semifinalen. I EM i 2022 tapte de også semifinalen, den gang hele 4–0 mot vinnerne England.

Likevel er det lenge siden Sverige har løftet et mesterskapstrofé. Det skjedde helt tilbake i 1984.

Nå må svenskene ta til takke med nok en bronsefinale, i motsetning til Spania – som har et drømmemesterskap å vise til.

I dette mesterskapet har de klart å ta seg til sluttspillet for første gang, og kommet seg helt til finalen.