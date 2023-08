Stusser over Klopps uttalelser i «Caicedo-sagaen»: – Like greit å holde kjeft

En av sommerens største overgangssagaer får stadig nye vendinger. Viaplay-ekspert synes det ikke er skadelig for Liverpool, med mindre de ikke gjør grep.

ETTERTRAKTET: Han viste seg frem i VM og i Premier League forrige sesong for Ecuador og Brighton. Nå jaktes Moisés Caicedo av Liverpool og Chelsea. Vis mer

Publisert: 11.08.2023 Oppdatert: 11.08.2023 15:34

Natt til fredag slapp nettstedet The Athletic en av sommerens største overgangsbomber:

Liverpool og Brighton var enige om en overgang for midtbanejuvelen Moisés Caicedo (21).

Liverpool-supporterne ble trolig ikke mindre gira da Liverpool-manager Jürgen Klopp sa følgende på en pressekonferanse:

– Jeg ble fortalt at jeg kunne bekrefte at en enighet er nådd mellom klubbene, sa tyskeren.

Kort tid etter Klopps uttalelser meldte flere medier om at Caicedo hadde fått kalde føtter, og at han skal ha informert Liverpool om at han var innstilt på en overgang til Chelsea.

Det får Tore Hansen – daglig leder i Liverpools norske supporterklubb – til å stusse.

BEKREFTET: Jürgen Klopp sa på en pressekonferanse at det var enighet om en overgang mellom Liverpool og Brighton fredag. Vis mer

– Klopp sa for så vidt ikke noe feil, sier Tore Hansen til VG før han påpeker at det er et men.

Hansen mener Klopp bare kunne sagt det pågikk forhandlinger mellom klubbene.

– Når en manager går så langt, selv om det er lekket og kjent, er det underforstått at dette lander vi. Med den bakgrunnen hadde det vært like greit å holde kjeft.

Viaplay-ekspert Petter Veland mener det er åpenbart at alle partene i forhandlingene rundt Caicedo lekker informasjon som kan svekke den andre parten.

Det har fotballverdenen virkelig fått se gjennom hele fredagen. Samtidig som en annen saga i Harry Kanes Bayern München-overgang.

– Er dette skadende for Liverpool?

– Det er ikke skadende med mindre det viser seg at Liverpool ikke henter det som åpenbart blir et annetvalg, sier Veland.

– For nå kan ikke Klopp si noe annet enn at de ikke fikk førstevalget. Det har gått sport i å si alle spillerne som man henter til klubben er deres førstevalg hele tiden, selv om rykteflommen kan indikere det motsatte.

Før Liverpool- og Caicedo-ryktene var førstnevnte sterk linket til Southamptons midtbanemann Romeo Lavia (19). En spiller Chelsea også har vist interesse for det siste døgnet, ifølge medier.

– Hvis de ikke får hentet inn en annen spiller i den posisjonen, er ikke den posisjonen så bra Liverpool mente at den burde vært, mener Petter Veland.

Det har blitt gjort store forandringer på midtbanen til Liverpool i sommer.

Ut:

Jordan Henderson (Al-Ettifaq)

Fabinho (Al-Ittihad)

Naby Keita (Werder Bremen)

Alex Oxlade-Chamberlain (klubbløs)

James Milner (Brighton)

Inn: