Erling Braut Haaland mister landskamp mot Irland

Erling Braut Haaland (22) blir ikke med til Irland, opplyser Norges Fotballforbund søndag kveld. Stjernespissen sliter fortsatt med akillesskaden han pådro seg mot gamleklubben Borussia Dortmund.

UTE: Haaland er ikke med i troppen som skal møte Irland på torsdag.

13. nov. 2022 18:36 Sist oppdatert nå nettopp

«Erling Braut Haaland og Jacob Karlstrøm blir ikke med landslaget til Dublin,» skriver NFF. arrow-outward-link

Det vil si at Haaland mister landskampen mot Irland torsdag, som skal spilles i Dublin.

Slik det ser ut nå rekker begge oppkjøringen til Finland-kampen, skriver NFF. Denne skal spilles på Ullevaal søndag. Molde-spiller Sivert Mannsverk og LSK-keeper Mads Hedenstad Christiansen kommer inn i troppen.

Kristian Thorstvedt mister også samlingen. Han har fått et brudd i tåa og er uaktuell for samling, og er uaktuell for samlingen.

Erling Braut Haaland har slitt med en akillesskade den siste tiden. Han var imidlertid tilbake i Manchester Citys startoppstilling til Premier League-møtet med Brentford lørdag. Rogalendingen spilte hele kampen. Helgen før kom han inn fra benken og avgjorde fra ellevemeteren da Fulham ble slått.

City tapte oppgjøret 1-2.

