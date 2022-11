Erling Braut Haaland mister landskampen mot Irland

Erling Braut Haaland (22) blir ikke med landslaget til Irland. Det opplyser Norges Fotballforbund søndag kveld. Stjernespissen sliter fortsatt med akillesskaden han pådro seg mot gamleklubben Borussia Dortmund.

UTE: Haaland er ikke med i troppen som skal møte Irland på torsdag.

13. nov. 2022 18:36 Sist oppdatert nå nettopp

«Erling Braut Haaland og Jacob Karlstrøm blir ikke med landslaget til Dublin,» skriver NFF. arrow-outward-link

Det vil si at Haaland mister landskampen mot Irland torsdag, som skal spilles i Dublin. Slik det ser ut nå rekker Haaland oppkjøringen til Finland-kampen, skriver NFF. Det samme gjelder keeper Karlstrøm.

I dagene opp mot møtet med Brentford var Manchester City-manager Pep Guardiola usikker arrow-outward-link på hvor kampklar Haaland kom til å være. Lørdag var han likevel tilbake i startelleveren. Rogalendingen spilte hele kampen, men gikk målløs av banen i sesongens første ligatap på Etihad.

Helgen før kom spissen inn fra benken og avgjorde fra ellevemeteren da Fulham ble slått. Da løp han rett til arrow-outward-link den fysiske treneren Mario Pafundi. Det er italieneren som ifølge Haaland har fått skikk på kroppen hans – og som var med City-spissen på forrige landslagssamling. En fantastisk fysio, er attesten Haaland har gitt Pafundi.

Hittil står jærbuen med 18 ligascoringer. Neste ligakamp kommer først 2. juledag. Dette grunnet Fotball-VM i Qatar.

Kristian Thorstvedt mister også samlingen. Han har fått et brudd i tåa. Lørdag ble det klart at også Fredrik Midtsjø må melde forfall. Trønderen har samtidig bestemt seg for å gi seg på landslaget.

Molde-spiller Sivert Mannsverk og LSK-keeper Mads Hedenstad Christiansen kommer inn i landslagstroppen for å supplere troppen landslagssjef Ståle Solbakken har til rådighet.