Belgisk avis: Nektes å bruke regnbuedrakter

Tidligere i dag ble det kjent at syv nasjoner må droppe å bruke «OneLove»-kapteinsbind. Nå skal heller ikke Belgia ha lov til å benytte seg av regnbuedrakten sin, ifølge direktøren i det belgiske fotballforbundet.

FÅR DRAKTNEKT: Det er denne drakten som Belgia nektes å bruke i VM.

21. nov. 2022 17:39 Sist oppdatert nå nettopp

Det var TV 2 som omtalte saken først i Norge. De henviser til den belgiske avisen Niewuwsblad.

Regnebuefargene er på drakten, samt ordet «kjærlighet». Kevin De Bruyne og co. har brukt den tidligere i oppkjøringen til VM.

– Det er trist, men Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) gir oss ikke noe valg, hevder Peter Bossaert, direktør i Det belgiske fotballforbundet.

Ifølge fotballtoppen er det ordet «kjærlighet» som må fjernes. Det står på innsiden av trøyene.

Belgia-kaptein Eden Hazard kommer heller ikke til å benytte seg av det mye omtalte «OneLove»-kapteinsbåndet. Da risikerer nemlig spillerne å få gult kort.

Det ble kjent tidligere mandag at flere nasjoner dropper å bruke det planlagte kapteinsbindet etter trusler fra FIFA.

– Vi har ikke noe valg, for straffen er ute av proporsjoner. Vi kan ikke risikere at Eden får et gult kort før kampen starter. Vi var forberedt på dyre bøter - og det sa vi også i våre samtaler med Fifa - men vi fant ingen felles grunn. Det betyr at vi ikke kan gå videre med det, slår Bossaert fast.

Tidligere mandag la de ut en pressemelding på forbundets sider angående kapteinsbind-nekten.

«Både spillerne og støtteapparatet er svært skuffet, men de har bestemt at de ikke skal benytte seg av «OneLove»-kapteinsbindet på grunn av den sportslige risikoen. De er veldig opptatt av inkludering og kommer til å vise sin støtte på andre måter», heter det i meldingen.

Saken oppdateres.