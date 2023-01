Norsk supertalent klar for Benfica

Andreas Schjelderup (18) har skrevet under for den portugisiske Champions League-klubben Benfica. Det bekreftes torsdag kveld.

ETTERTRAKTET: Andreas Schjelderup har herjet i dansk fotball for FC Nordsjælland.

12.01.2023 20:24 Oppdatert 12.01.2023 20:35

Onsdag omtalte VG at danske Nordsjælland var enige med portugiserne om en avtale for bodøværingen. Overgangssummen skal ligge på 14 millioner euro, tilsvarende 150 millioner kroner.

Schjelderup er dermed tidenes nest dyreste norske tenåring. Erling Braut Haaland (22) har den foreløpige rekorden etter overgangen fra Red Bull Salzburg til Borussia Dortmund som var formalisert i januar 2020.

– Benfica er et stort og naturlig neste skritt for meg, som føles helt riktig, sier Schjelderup - formidlet av Nordsjælland.

Schjelderup har vært fenomenal for Nordsjælland og scoret 10 mål på sesongens 17 første kamper. Unggutten debuterte for danskene 4. februar 2021 og ble senere samme år tidenes yngste målscorer for Nordsjælland i Superligaen. Schjelderup spilte totalt 56 kamper og produserte 17 nettkjenninger for rødtrøyene.

I Lisboa blir 18-åringen lagkamerat med Fredrik Aursnes og danske Casper Tengstedt som ble kjøpt fra Rosenborg. Etter 15 runder topper Benfica den portugisiske toppdivisjonen - seks poeng foran Braga.