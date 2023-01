Johaug skal jobbe med spiseforstyrrelser i idretten

Norges Idrettsforbund har satt sammen en arbeidsgruppe som skal jobbe for en tryggere idrett, og for å forebygge kroppsmisnøye og spiseforstyrrelser. Therese Johaug (34) er en del av gruppen.

12.01.2023 10:45

Saken oppdateres.

Det kommer frem i en pressemelding fra Norges Idrettsforbund.

– Vi har sett mange triste og alvorlige saker om spiseforstyrrelser i idretten. Når miljøene som i utgangspunktet skal være sunne og friske blir utfordrende, er det et tydelig signal vi må ta på alvor. Nå skal Idrettsforbundet lede en arbeidsgruppe som skal se på hvordan vi kan bedre situasjonen, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en uttalelse.

Gruppen skal ledes av Vibecke Sørensen. Hun er avdelingsoverlege ved Bærum sykehus og visepresident i Norges Idrettsforbund.

– Norges idrettsforbund takker for tilliten til å lede dette arbeidet. Vi er takknemlige for at dette temaet settes høyt på agendaen også politisk. Arbeidet med forebygging av spiseforstyrrelser er viktig for oss, og vi ser nå frem til å komme i gang med denne arbeidsgruppen, sier Sørensen.

Therese Johaug og turneren Stian Skjerahaug skal representere utøverne i arbeidet.