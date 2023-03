To nye scoringer for rekord-Ronaldo

(Luxembourg-Portugal 0–6) I sin 198. landskamp scoret Cristiano Ronaldo (38) to nye mål for Portugal. Nå har rekordmannen 122 landslagsmål.

Ronaldo satte for tre dager siden verdensrekord i antall landskamper for en herrespiller. Rekorden i antall landslagsmål hadde han allerede før de to målene mot Liechtenstein.

Med to nye mål i kveldens EM-kvalifisering økte Ronaldo til 11 mål på åtte kamper mot den europeiske lilleputtnasjonen – nummer 92 på FIFA-rankingen. Det er ingen nasjon Ronaldo har scoret oftere mot.

Med Kongsvingers Obos-spiller, Lars Gerson (33), i midtforsvaret startet Luxembourg EM-kvaliken med å holde Slovakia til 0–0 på bortebane torsdag. Men rekken på seks kamper på rad uten tap, røk fort mot portugiserne i striregnet på Stade de Luxembourg.

KONGSVINGER-SPILLER: Lars Gerson for sent ute på Ronaldos andre mål.

0–1: Allerede etter åtte minutter var Cristiano Ronaldo på plass. Nuno Mendes vant en duell på bakre stolpe. Foran mål var Portugals nummer 7 tre steg foran hjemmelagets nummer 7. Lars Gerson – med far fra Luxembourg og mor fra Kongsvinger – kom til kort.

Ronaldo var på rett plass til rett tid. Etter en VAR-sjekk ble scoringen godkjent.

Fakta Ronaldos 122 mål 11 mål mot Luxembourg. 7 mål mot Litauen og Sverige. 6 mål mot Andorra og Ungarn. 5 mål mot Armenia, Latvia og Sveits. 4 mål mot Estland, Færøyene og Nederland. 3 mål mot Belgia, Danmark, Nord-Irland, Russland og Spania. 2 mål mot 12 nasjoner. 1 mål mot 19 nasjoner. Kilde: Wikipedia. Vis mer

0–2: João Félix scoret Portugals andre bare seks minutter senere. Ronaldos spisskompanjong headet inn et strøkent innlegg fra Bernardo Silva.

0–3: Så var det Silvas tur. Det var bare gått 17 minutter da Manchester City-spilleren headet inn kveldens tredje mål for Portugal. Etter en ny VAR-sjekk ble også denne scoringen godkjent.

0–4: Bruno Fernandes spilte Cristiano Ronaldo gjennom. Veteranspissen hadde ingen problemer med å sette inn sitt andre for kvelden. Enkelt med venstrefoten.

SERVERTE RONALDO: Bruno Fernandes og Cristiano Ronaldo jubler for den fjerde scoringen.

Etter pause roet den voldsomme portugisiske dominansen seg litt.

Cristiano Ronaldo fikk gult kort da han falt for enkelt i en duell. Den gikk ikke den rumenske dommeren, Radu Marian Petrescu, på.

Etter en drøy time forsvant Ronaldo ut. Den 17 år yngre Benfica-spissen Gonçalo Ramos fikk sjansen.

0–5: Et kvarter før slutt scoret Otavia på en god heading etter fint spill av Nuno Mendes og Rafael Leão i forkant

Leão skaffet Portugal straffespark. Med Ronaldo på benken fikk han selv sjansen. Men innbytteren misset scoring etter å ha tatt bare ett skritts fart. Luxembourg-keeper Anthony Morris gjorde en fin redning på et svakt straffespark.

0–6: Men bare tre minutters senere fikk Leão scoringen sin. Med åtte touch på ballen skar han inn fra venstrekanten og satte skuddet forbi Luxembourg-keeperen.

Portugal ligger på topp i gruppe J. Slovakia slo Bosnia-Hercegovina 2–0 søndag. Mens Island vant hele 7–0 på bortebane mot Liechtenstein. Aron Gunnarsson scoret tre av målene.