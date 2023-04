Vålerenga skapte nærmest ingenting - så dukket nysigneringen opp

(AaFK - Vålerenga 0–1) Det tok over 30 minutter før Vålerenga i det hele tatt noterte seg for en avslutning. Men kun et øyeblikks magi var nødvendig for å sikre seier i serieåpningen.

ØYEBLIKKET: Daniel Håkans (22) til venstre jubler for kampens eneste scoring. I forkant hadde Vålerenga kun registrert ett ordentlig skudd på mål.

10.04.2023 18:53 Oppdatert 10.04.2023 19:10

Det var ikke mye magi i en ellers tafatt serieåpning på Sunnmøre, der det var langt mellom sjansene. Men da Henrik Bjørdal plutselig så rom i et ellers for dagen svært kompakt AaFK-forsvar, kunne nysigneringen Daniel Håkans løpe seg fri og stusse inn 1–0 på flott vis.

– Fantastisk, fantastisk. Det kan ikke bli mye bedre. Det er første offisielle kamp, og jeg avgjør, så det kan ikke bli bedre, sier den finske 22-åringen i intervjuet på TV 2 Play etter kampen.

– Første matchen er alltid vanskelig. Det var mye stillingskrig og dueller, men det viktigste var at vi tok tre poeng, fortsetter han før han forsvant bort mot bortefansen.

Vålerenga hadde altså kun registrert ett skudd på mål før den avgjørende scoringen etter 78 minutter og brukt over halvtimen på å løsne skudd i det hele tatt.

Det var likevel nok for Dag-Eilev Fagermos menn som dermed reiser hjem til Oslo med tre poeng i seriepremieren.

Dag-Eilev Fagermo ble sett sittende betenkt på benken i store deler av kampen, men etter sluttsignalet gikk smilet nesten hele veien rundt for Vålerenga-treneren.

– Det er så deilig. Det er en viktig start. Vi har ganske god kontroll på en tøff bortebane, selv om vi ikke skaper så mye, sier Fagermo til TV 2 som også understreker hvor fornøyd han er med scoring fra nysigneringen:

– Det er viktig for oss at angrepsspillerne kommer i gang.

– Nå kommer det 10 000 til Intility til helgen for å se oss, og det er veldig gledelig.

For AaFK ble det antiklimaks etter å ha holdt stand lenge.

– Det er en halvdårlig kamp av oss egentlig. Vi blir slitne på tampen der. De var flinkere i valgene sine enn oss, så det er vel det som til slutt avgjør den kampen her, oppsummerer AaFK-kaptein David Fällmann.

VARM KLEM: Kaptein Stefan Strandberg og trener Dag-Eilev Fagermo jubler sammen etter kampslutt.

Vålerenga skapte bortimot ingenting i den første omgangen, og selv om de hadde mest ball i starten av kampen, tok AaFK mer og mer over etter hvert. Sjansene var det derimot lenge mellom, helt til hjemmelagets Markus Karlsbakk prøvde lykken fra venstresiden halvveis ut i omgangen. Forsøket gikk rett på Magnus Sjøeng i Vålerenga-buret.

34 minutter skulle det ta før Vålerenga noterte seg for en avslutning på mål. Jacob Dicko Engs retur etter en corner gikk kun i blokka og nådde aldri fram.

Men AaFK fortsatte å være best. Det nærmeste de kom var en trippelmulighet der både Andreas Hopland, Markus Karlsbakk og Amidou Diop fikk prøve seg i tur og orden. Gjestene fikk kastet seg ned og blokkert forsøkene. Det stod dermed målløst til pause.

Vålerenga kunne knapt se tilbake på muligheter i det hele tatt de første 45.

– Vi har ballen mye, men vi klarer ikke skape noe. Det er masse rom å spille i her, men da må vi ha litt motsatte bevegelser, hvis ikke klarer vi ikke spille oss løs, sa kaptein Stefan Strandberg til TV 2 i pausen.

Andreomgangen startet bedre for Oslo-laget. Både Torgeir Børven og Henrik Bjørdal løsnet avslutninger mot AaFK-målet før 50 minutter var spilt.

Men de etablerte aldri noe stort press mot tangotrøyene fra Ålesund. Kampen gikk i stedet tilbake til sitt kjente spor fra før hvilen, der ingen av lagene skapte noe spesielt og byttet på å ha ballen.

Så kom den mye omtalte nysigneringen til AaFK inn. Isaac Atanga (22) mottok ballen i feltet, snudde på lekkert vis og tuppet mot mål i steget. Kun en rask hånd fra Magnus Sjøeng hindret hjemmefansen i å juble for kampens første scoring, på skuddet som også traff stolpen før det forsvant ut.

I stedet fikk hjemmelaget kampens første mål i fleisen da Bjørdal altså fant Håkans, som plutselig hadde masse tid og rom foran Sten Grytebust.

Det har på ingen måte vært en begivenhetsløs oppkjøring for hovedstadslaget. Under to uker før seriestart innrømmet hovedtrener Dag-Eilev Fagermo en «spesiell dynamikk» i arbeidsforholdet mellom han og sportssjef Joacim Jonsson.

I mars gikk kaptein Stefan Strandberg ut i Dagsavisen og hevdet at klubben ikke hadde oppfylt lovnadene han skal ha fått da han signerte for klubben i fjor. Lovnader som handlet om å sette sammen et sterkere lag enn Strandberg mener de har fått til.

I tillegg var det mange som hevet øyenbrynene over prestasjonen mot Brann i en treningskamp i mars. Der ble de tidvis rundspilt av Eirik Hornelands nyopprykkede menn og tapte til slutt 1–3. Siden det gikk det riktig nok bedre i treningskampene med seire over både Strømsgodset og Jerv.