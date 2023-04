Finsk investor trekker seg fra kampen om Manchester United-oppkjøp og kaller det en «farse»

MANCHESTER (VG) Den finske forretningsmannen Thomas Zilliacus trekker seg fra kampen om å kjøpe opp Manchester United etter at det ble lyst ut en tredje budrunde.

BUSINESSMANN OG FAN-FLØRTER: Finske Thomas Zilliacus er blant de som ønsker å kjøpe opp Manchester United, og han har vært på flørteren med fansen for å få dem på hans side. Her er han avbildet i Singapore i 1995.

12.04.2023 22:41 Oppdatert 12.04.2023 23:26

Det bekrefter han på Twitter – der han samtidig går hardt ut mot majoritetsholderne i storklubben, den amerikanske Glazer-familien.

«Jeg kommer ikke til å delta i en tredje budrunde for United. Budrunden er på vei til å bli en farse, der Glazer-familien ikke viser klubben noen form for respekt. Utsettelsene gjør det svært vanskelig å bygge et vinnerlag for neste sesong», skriver Zilliacus på Twitter:

Bakgrunnen er at Raine-gruppen, som håndterer budprosessen på vegne av Glazer-familien, tirsdag denne uken annonserte en tredje runde for budgiverne som ønsker å kjøpe klubben.

Finnen ble med i oppkjøpskappløpet i den andre runden, og har luftet flere muligheter for hvordan dette skal finne sted. Spesielt hans uttrykte ønske om å la supporterne bli medeiere har skapt begeistring blant fansen.

Zilliacus har bygget sin formue i mobil- og telekombransjen. På åttitallet fikk han en toppstilling i selskapet Nokia, før han siden grunnla investeringsselskapet Mobile FutureWorks og andre selskaper.

Det er gjennom investeringsselskapet XXI Century Capital han har ønsket å kjøpe klubben.

Nå står det tilsynelatende mellom kun den britiske milliardæren Sir Jim Radcliffe og Sheikh Jassim, som representerer den qatarske kongefamilien.

I nok en melding på Twitter melder Zilliacus at både han, Radcliffe og Jassim var klare for å forhandle et oppkjøp med Glazer-familien. Han mener en tredje runde med oppkjøp kun er satt opp for å maksimere Glazer-familiens gevinst ved å selge klubben:

De nåværende budene på Manchester United er meldt å ha en verdi på rundt 60 milliarder kroner, selv om eksakte summer ikke er bekreftet – all den tid forhandlingene er konfidensielle.

Glazer-familien skal ifølge Manchester Evening News ønske opp mot 90 milliarder kroner for klubben.