Varsler blodrøde tall: RBK frykter å gå 60 mill. i minus

Tove Moe Dyrhaug frykter at RBK-regnskapet for 2020 vil vise nærmere 60 millioner kroner i minus. Hun anslår at koronapandemien har kostet klubben over 50 millioner.

LERKENDAL: – Vi ser ikke noe særlig bedring. Det er og har vært unntakstilstand i år, sier Rosenborgs daglige leder til Adresseavisen.

RBK budsjetterte med et underskudd på åtte millioner kroner i 2020. Nå går det mot et underskudd på 40 til 60 millioner kroner.