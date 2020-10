Direkte: Følg cupkampen mellom Rosenborg og Kolbotn

Siste innlegg

Gult kort! Siri Ervik - Kolbotn Siri Ervik fikk gult kort for protester etter at kampen ble avblåst.

DEL Der blåses det av! Rosenborg vinner 1-0 over Kolbotn og er dermed videre til 2. runde av årets NM. 1. omgang hadde begge lag noen muligheter og det var rimelig jevnspilt, men i 2. var det kun ett lag på banen. Hjemmelaget trykte Kolbotn lavt og skapte flere gode muligheter og halvsjanser. Etter 70 minutter steg Kristine Minde til vers og stanget inn 1-0, som også skulle vise seg å bli seiersmålet. Rosenborg er videre, mens Kolbotn ryker ut.

90 + 4 ′ Kampen er slutt

90 + 3′ DEL Innkast for Kolbotn. Vi har passert de tre minuttene som er lagt til.

90 + 3 ′ Hjørnespark til Rosenborg Kvinner Vertene får en corner helt på tampen. Sørum og Blakstad forsøker å drøye tid nede ved cornerflagget.

90 + 2′ DEL Thea Sørbo holder på å komme seg gjennom i vertenes boks, men Kristine Minde kommer seg inn og får avverget situasjonen.

90 + 1′ DEL Innkast til RBK høyt på gjestenes halvdel. Får Kolbotn en siste mulighet?

90 + 1′ DEL Det legges til tre minutter!

90′ DEL En lokal jury har kåret Cesilie Andreassen til hjemmelagets beste spiller. Vanskelig å være uenig i den. Midtbanespilleren har vært meget kreativ og stått bak det meste vertene har skapt.

87 ′ Spillerbytte - Kolbotn Thea Helene Gammelgaard Sørbo Nathalie Rønquist Jørgensen Ungt bytte her fra gjestene. 2003-modell Nathalie Jørgensen går ut og blir erstattet av jevnaldrende Thea Sørbo.

87′ DEL Nytt frispark til Kolbotn på egen halvdel. Igjen sender de folk opp, men får ikke utnyttet situasjonen og kommet seg til avslutning.

84′ DEL Kontring for vertene. Kolbotn med frispark på egen halvdel. De sender folk fremover og slår langt, men legger igjen masse kontringsrom. Det utnytter RBK i det de vinner den første duellen. Emilie Nergård setter fart og løper over halve banen, men blir til slutt tatt igjen og de blåkledde kommer seg på rett side.

81 ′ Hjørnespark til Rosenborg Kvinner Nytt hjørnespark for vertene. Det blir slått fra venstre der scoringen kom. Elin Sørum svinger det inn mot første. Ballen blir liggende løs en liten stund før gjestene klarerer.

81 ′ Spillerbytte - Rosenborg Kvinner Celine Emilie Nergård Lisa-Marie Utland Emilie Nergård kommer inn for Lisa-Marie Utland.

80′ DEL Mali Næss har blitt flyttet ut på høyreback etter at Emilie Bragstad kom inn. Kapteinen tar med seg ballen fremover og slår et godt innlegg mot Julie Blakstad som har tatt løpet inn fra venstresiden. Innlegget er godt, men kanten får aldri kommet til avslutning.

79′ DEL Emilie Joramo forsøker å slå ballen inn bak mot Utland som starter løpet, men Maja Nordahl gjør en glimrende forsvarsjobb og får avverget situasjonen.

76′ DEL Frispark til vertene. Elin Sørum slår den inn mot bakre stolpe der innbytter Emilie Bragstad angriper, men legget blir for langt.

75 ′ Spillerbytte - Rosenborg Kvinner Emilie Bragstad Solfrid Vaagan Hofset Emilie Bragstad erstatter Solfrid Hofset.

74′ DEL På corner nummer åtte skulle den endelig sitte for vertene. De har trykket Kolbotn i hele 2. omgang. Gjestene har stått godt i mot, men 20 minutter før 90 kom baklengsen.

72 ′ Spillerbytte - Kolbotn Cecelia Kizer Johanne Fridlund Cecelia Kizer erstatter Johanne Fridlund.

70 ′ Mål for Rosenborg Kvinner! Rosenborg Kvinner 1 - 0 Kolbotn Mål: Kristine Minde Målgivende: Elin Sørum Der sitter den for vertene! Kristine Minde stiger høyest på seks meter og stanger ballen ut i hjørnet bak ei utspilt Ervik i mål.

70 ′ Hjørnespark til Rosenborg Kvinner Nytt hjørnespark. Skal Kolbotn klare å stå i mot dette trykket?

69′ DEL Rosenborg har styrt hele 2. omgangen og blir løftet opp av et energisk hjemmepublikum med bjeller, trommer og trampeklapp.

68 ′ Hjørnespark til Rosenborg Kvinner Andreassen går ut for å slå nok et hjørnespark. Det slås mot bakre, Utland får satt hodet til, men legger den kun til rette for klarering.

67′ DEL Cesilie Andreassen slår nok et glimrende innlegg fra venstresiden. Lisa-Marie Utland kommer seg inn foran mål og strekker en fot etter ballen, men blir sekundet for sen.

65′ DEL Rosenborg holder i ballen. Kolbotn har nesten ikke vært over midtbanen til vertene i andre omgang.

62 ′ Hjørnespark til Rosenborg Kvinner Andreassen slår inn på første stolpe, men den blir klarert unna.

62 ′ Spillerbytte - Kolbotn Kristin Holmen Tone Bettina Pirisi Kristin Holmen erstatter Tone Pirisi.

60 ′ Hjørnespark til Rosenborg Kvinner Nytt hjørnespark for vertene. Igjen slås den mot Vårhus som stiger høyt på bakre stolpe, stopperen får satt hodet til, men Sara Hørte står på strek og stanger unna.

58′ DEL Flott gjort av Cesilie Andreassen som slår et godt innlegg fra venstresiden, men Maja Nordahl står godt og får en fot på ballen.

57 ′ Hjørnespark til Rosenborg Kvinner Andreassen slår en god corner inn mot bakre. Der er Ina Vårhus helt fri og setter foten til på fem meters hold, men dessverre for vertene treffer hun helt feil og ballen går høyt og faktisk ut til Andreassen igjen som slår inn på ny. Denne gang forbi alle.

57′ DEL En liten stopp i spillet i det dommer Fjeldvær løper bort til Kolbotns benk for å gi beskjed om at oppvarmingen gjøres på feil plass. Dommer på jobb der.

53′ DEL Vertene kontrer og får frispark ved sidelinjen ute til venstre. Cesilie Andreassen slår ballen inn mot første stolpe, men de blåkledde får ballen unna.

52′ DEL Frispark til Kolbotn 30 meter fra Rosenborgs mål. De flytter opp folk i boksen. Ballen svinges inn fra Bratberg Lund, men RBK er først på ballen.

50 ′ Hjørnespark til Rosenborg Kvinner Innoverskrudd fra Andreassen. Sara Hørte får kastet seg inn og forstyrrer en potensielt stor mulighet før ballen blir klarert vekk.

50′ DEL Emilie Joramo og Julie Hoff Klæboe havner i en duell på midten og blir liggende nede, men begge er oppe på beina igjen nå og spillet fortsetter.

49′ DEL Rosenborg har tatt initiativet tidlig her og trykker bortelaget lavt på egen halvdel. Sara Fornes og Utland kom til en halvsjanse tidlig, men de blåkledde fikk klarert.

46 ′ Spillerbytte - Rosenborg Kvinner Sara Kanutte Fornes Marit Clausen Sara Kanutte Fornes erstatter Marit Clausen i pausen her for RBK.

46′ DEL Da er vi i gang med de siste 45! Rosenborg tar avspark.

45 ′ 2. omgang

DEL Det legges til ingen ekstra tid i denne 1. omgangen. Det står 0-0. Rosenborg var gode i perioden 15-30 ca og skapte flere gode muligheter, men Kolbotn sto i mot anført av Siri Ervik i mål. Så tok Kolbotn litt over og skapte noen muligheter selv. Begge lag har forsøkt å holde i ballen når motstanderen ligger lavt, uten å ha skapt all verden. Det er stort sett på overganger og dødball det har kommet muligheter. Vi er tilbake med 2. omgang om et lite kvarter!

45 + 1 ′ Pause

44′ DEL Vi nærmer oss pause. Det har vært lite action de fem siste minuttene. Rosenborg holder for øyeblikket i ballen, mens Kolbotn ligger lavt i 5-3-2.

41′ DEL Kolbotn holder for øyeblikket i ballen, mens RBK ligger å venter på en pressmulighet.

38′ DEL Herlig fotballkamp i Trondheim for øyeblikket. Det svinger begge veier og nå har også Kolbotn begynt å melde seg på. Lagene har syv minutter på seg å score, før dommer blåser av de første 45.

36′ DEL Bratberg Lund er igjen frempå, denne gang skyter hun på mål. Nøstmo går ut i full strekk og redder, keeperen tar også returen og dermed er faren over for vertene.

36′ DEL Stor mulighet for gjestene, deres største så langt. Johanne Fridlund spiller en god ball ut til Marit Bratberg Lund som skyter fra kanten av 16-meteren, men skuddet stryker lengste stolpe.

34 ′ Hjørnespark til Rosenborg Kvinner Sørum slår den nok en gang inn mot seks-syv meter, men ballen går gjennom alt og alle.

34′ DEL Klassekontring av gjestene anført av Julie Blakstad! Hun drar med seg ballen og passerer noen mostandere før hun spiller inn til Joramo som igjen slipper på én touch ut til Utland. Kanten skyter fra skrå vinkel, men blir hindret av Ervik. Corner.

31 ′ Hjørnespark til Kolbotn Bratberg Lund svinger det utover. RBK får vekk den første duellen. Deretter går Maja Nordahl i bakken etter en duell, gjestene roper på straffe, men blir ikke hørt av kampleder.

31′ DEL Vi passerer 30 minutter i Trondheim. Etter en rolig og behagelig start på kampen har vertene tatt over initiativet de siste 15 minuttene. Andreassen, Blakstad og Joramo har alle forsøkt seg, men foreløpig ingen scoringer. Nå er det corner for gjestene.

28 ′ Hjørnespark til Rosenborg Kvinner Sørum går ut for å slå kampens første hjørnespark. Meget godt slått inn mot fem meter, men Siri Ervik kommer seg opp og får bokset unna.

26′ DEL Gode muligheter for vertene! Først skyter Emilie Joramo fra 20 meter mot lengste, og blir kun stoppet av en god Ervik i mål. Like etter slår Minde inn mot Andreassen som ligger god posisjonert i boks, men hun får ikke nok dreis på skuddet slik at det går noen meter utenfor lengste stolpe.

24′ DEL Elin Sørum mottar ballen 35 meter inn på motsatt halvdel. Hun slår en smart pasning inn bak gjestenes backfemmer mot Blakstad som er på vei gjennom, men pasningen blir noen meter for kort.

22′ DEL Frispark til Rosenborg nede ved hjørneflagget til Kolbotn. God innleggsposisjon dette. Elin Sørum svinger den inn, men bortelaget får klarert.

20′ DEL Cesilie Andreassen vinner ballen på gjenstenes halvdel og setter fram nedover mot korridoren. Playmakeren vender opp før hun slår inn retning Clausen på bakerste, men spissen får kun noen hårtuster på ballen og den stusses videre. RBK plukker opp ballen igjen og får lagt inn på ny. Denne gang slår Joramo inn mot Andreassen som avslutter, men ballen sklir av foten.

17′ DEL Marit Clausen mottar ballen på midtbanen og spiller gjennom Lisa-Marie Utland ute til høyre. Kanten løper nedover mot dødlinja, men Sara Hørte kommer seg mellom og gjenvinner ballen. Godt stopperspill.

14′ DEL Godt angrep av Rosenborg. Kristine Minde spiller en flott ball i bakrom retning Julie Blakstad som kommer fri ute til venstre. Kanten ser opp og spiller inn til Clausen, men spissen får aldr løsnet et skudd og da rekker gjestene å komme seg tilbake.

12′ DEL Hjemmelaget triller ball frem og tilbake på Kolbotn sin halvdel. Gjestene ligger lavt og stenger rom sentralt. Mali Næss spiller ballen ut til Minde som får plass på venstresiden. Hun svinger ballen inn mot boksen, men det blir for upresist og bortelaget får klarert.

9′ DEL Ny innleggsmulighet for gjestene, denne gang fra motsatt side. Rosenborg ligger smalt når de ligger lavt i forsvar, det åpner opp plass på sidene som Bratberg Lund og Elvebakken kan utnytte. De har foreløpig kommet til innlegg to ganger, men vertene har stått godt i mot.

7′ DEL Marit Bratberg Lund mottar ballen ute på venstresiden og slår inn mot feltet fra distanse. Hoff Klæboe ligger og lurer i boksen, men innlegget går gjennom alt og alle før Nøstmo fanger den enkelt.

6′ DEL Kolbotn går ut i en 5-3-2 formasjon med My Haugland Sørsdahl, Sara Hørte og Maja Nordahl som stoppertrio. Ingrid Elvebakken og Marit Bratberg Lund spiller vingbacker, mens Fridlund og Hoff Klæboe starter sammen på topp.

5′ DEL Rosenborg vinner ballen på egen halvdel og kjører kontra. Det er store rom etter at Kolbotn har flyttet laget høyt, men et godt returløp av Nathalie Jørgensen hindrer en potensiell mulighet.

3′ DEL Julie Blakstad tester skuddfoten tidlig og brenner av fra 20 meters hold. Skuddet er godt, men går midt på keeper Ervik.

1′ DEL Gjestene setter i gang de første 45!

Kampen har startet

DEL Dagens dommertrio er hoveddommer Veronika Fjeldvær (Stadsbygd IL) og assistentdommere Monica Brun Løkkeberg (Freidig SPK) og Line Cathrine Nymoen (Kolstad Fotball).

DEL Lagene har vært ute og varmet opp en god stund, og er nå på vei inn til garderoben for å gjøre siste prep før kampstart. Rosenborg holdes som store favoritter før dagens oppgjør. Trønderne vant 3-1 i hjemmekampen i Toppserien tidligere i sommer, mens det motsatte oppgjør endte 2-2.

DEL En duell det blir spennende å følge gjennom kampen er på midten til de to lagene, der de to yngste på banen møtes. 2002-modell Emilie Joramo hos Rosenborg er opp mot 2003-modell Nathalie Jørgensen hos Kolbotn.

DEL Lagene er klare! Rosenborg gjør ingen endringer på laget som slo Lyn 3-0 hjemme på søndag. Kolbotn på sin side gjør fire endringer fra 2-1 tapet borte mot Avaldsnes. Nikola Orgill, Satara Murray, Cecelia Kizer og Eline Hegg er ute. Inn kommer My Haugland Sørsdahl, Ingrid Elvebakken, Nathalie Jørgensen og kaptein Maja Nordahl.

DEL I fjorårets NM kom Kolbotn til en kvartfinale før de ble slått ut. LSK Kvinner sto på motsatt banehalvdel da, og vant 3-1. Gjengen fra Lillestrøm gikk hele veien og vant turneringen. Trondheims-Ørn (Rosenborg) nådde semifinalen der de røyk 2-0, mot nettopp LSK.

DEL I hjemlig serie har Rosenborg vært uslåelige. Åtte seiere og seks uavgjorte er fasit etter 14 kamper, og 2. plass på tabellen. Hos Kolbotn har det gått litt mer tråkete. To seiere, fem uavgjorte og syv tap har gjort at laget fra Nordre Follo ligger på 8. plass, like over Lyn på kvalik.

DEL Rosenborg Kvinner ble som kjent etablert før inneværende sesong, og er med i NM for første gang. Men Trondheims-Ørn har vunnet turneringen hele åtte ganger, og er dermed det laget som har vunnet NM flest ganger siden det ble etablert i 1978. Kolbotn har vunnet norgesmesterskapet én gang, i 2007 da de slo Asker 4-2.

DEL 10. september kom beskjeden om at NM for kvinner skulle gjennomføres i år. Det var totalt 20 lag med fra starten av, men det har blitt kuttet ned til 16 etter en kvalifiseringsrunde. Samtlige ti lag fra Toppserien er med, samt seks fra nivået under. Rosenborg ble trukket opp mot Kolbotn hjemme, så det blir dermed en ren Toppserie-duell på Koteng Arena i dag!