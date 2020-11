RBK-duo fremdeles i Oslo: - Vet ikke når de kommer tilbake

Markus Henriksen og André Hansen er i karantene i Oslo, inntil videre.

André Hansen og Markus Henriksen befinner seg fremdeles i karantene i Oslo. Stian Lysberg Solum

Etter at Omar Elabdellaoui testet positivt for koronaviruset under landslagssamlingen forrige uke, ble fotballandslaget satt i karantene. Deriblant RBK-duoen Markus Henriksen og André Hansen.

Karantenen varer i ti dager og løper ut søndag klokken 13.00. Det er syv timer før Rosenborg egentlig skal møte Brann. Den kampen flyttes etter all sannsynlighet.